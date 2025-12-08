Tko je supruga Davora Gobca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti

Davor Gobac u sretnom je braku već tri desetljeća sa samozatajnom Zadrankom.

Frontmen Psihomodo popa Davor Gobac već tri desetljeća dijeli život sa suprugom Deanom.

Deana Gobac cijeli je život povezana s pozornicom. Kao istaknuta balerina nastupala je u zagrebačkom HNK-u, gdje je 1993. imenovana solisticom, a tijekom karijere surađivala je s brojnim kazalištima i plesnim ansamblima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Davor i Deana Gobac - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Rođena Zadranka preselila se u Zagreb radi profesionalnih ambicija, a Marka Gobca upoznala je preko zajedničkih prijatelja. Veza je brzo prerastala u ozbiljnu ljubav, pa su se 1994. vjenčali.

Iako se rijetko pojavljuje u medijima, mnogi pamte njezinu ulogu zavodljive liječnice u spotu za pjesmu ''Trotl Boy'' iz 1991. godine.

Pjevač je nedavno otkrio na koji ju je način osvojio.

"Pameću sigurno, jer sumnjam da je ljepota bila u điru", rekao je u šali, a na pitanje što ga je kod nje najviše očaralo, dodao je: "Očarala me svojim postojanjem".

Davor Gobac sa suprugom Foto: Tea Cimas/Cropix

Ljetne mjesece najčešće provode u Zadru, gdje se posvećuju odmoru, moru i obiteljskim druženjima.

U istoj godini kada su sklopili brak dobili su sina Vilija, koji je nastavio očev umjetnički put. Završio je Akademiju dramskih umjetnosti i svira u bendu Donkey Hot.

Davor Gobac sa sinom Foto: Ronald Gorsic/Cropix

