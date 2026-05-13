Ana Rucner ponovno okuplja publiku na jedinstvenom koncertu, najavila je i tajanstvenog gosta

Festival “Ana u Gradu” i koncert “Pozdrav ljetu” ove godine slave 16. rođendan, a Ana Rucner tim povodom priprema posebnu koncertnu meditaciju, nove goste i glazbena iznenađenja na Srđu i u Medulinu.

Svakog 21. lipnja publika na Srđu iznad Dubrovnika doživljava čar izlaska prvog ljetnog sunca uz akustičnu glazbu i jedinstvenu atmosferu uz Anu Rucner.

"Za mene je svaki koncert novi izazov jer nikad ne znam koliko će ljudi doći niti kakvo će vrijeme biti, ali upravo u toj neizvjesnosti leži čar ovog mjesta", ističe Ana.

Od prije četiri godine koncert se održava i u večernjim satima u arheološkom parku Vižula u srcu Medulina, spajajući tako prvo ljetno svjetlo sunca i zalazak u jedinstvenu glazbenu priču.

Ana donosi ove godine i jedno posebno glazbeno iznenađenje za svoju publiku, "koncertnu meditaciju 432Hz", koju će predstaviti na spomenutim koncertima na Srđu i Medulinu, a u drugom dijelu koncerta imat će i posebnu gošću, harmonikašicu Martinu Jembrišak te jednog uistinu posebnog gosta za kojeg sama kaže da nije s ove planete. Iako nije rekla o kome je točno riječ, no zato je otkrila kako uskoro izlazi njezin novi vokalni singl "Maske", autora Miroslava Rusa.

Ana Rucner trenutno boravi u svom drugom domu, Šangaju, gdje gradi međunarodno poglavlje karijere, spajajući tradiciju i inovaciju, klasičnu glazbu i eksperimentalne glazbene dimenzije, pružajući publici nezaboravne glazbene doživljaje.

Tako je nedavno nastupila i u spektakularnom flash mobu s Tonyjem Yu Bingom, vrhunskim kineskim sviračem pipe, što je njezin rad predstavilo tisućama ljudi i otvorilo vrata novim projektima u Kini.

