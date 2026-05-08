Željko Bebek objavio novi singl kojem je posebnu dimenziju dao njegov sin!

Željko Bebek objavio je novi singl "Voli me do neba", emotivnu pjesmu koju je radio sa sinom Zvonom, s kojim posljednjih godina uspješno surađuje.

Željko Bebek predstavlja novi singl "Voli me do neba", snažnu i emotivnu pjesmu koja još jednom potvrđuje njegov neupitan status glazbene ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od pedeset godina osvaja publiku, ali i nova, snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom, činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom, Zvonom Bebekom.

"Nakon više od pedeset godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju danas mi daje činjenica da ovu priču dijelim sa sinom. Ta energija se osjeti i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo joj to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a ‘Voli me do neba’ je jedna od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti", poručuje Željko Bebek.

Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz, kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće videospotove: od pjesme "Kakav otac, takav sin" (2021.), preko singla "S tobom su godine minute" (2023.), zatim "Ne boj se golubice" (2024.), pa sve do "Zagrli me" (2025.).

Upravo je Zvone donio novu svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju, i izraženu ljubav prema glazbi i instrumentima, što se jasno osjeti i u samom zvuku novih pjesama.

"Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istovremeno ga približiti današnjoj produkciji. Htio sam da pjesma zadrži emociju ‘stare škole’, ali da zvuči moderno i svježe i mislim da smo to uspjeli postići", kaže Zvone Bebek.

Pjesmu prati i videospot u režiji i montaži Dinka Čvorića - Doringa, poznatog po vizualno snažnim i stiliziranim glazbenim videima. Snimateljski dio potpisuju Igor Bogdanović i Doringo, dok je za rasvjetu bio zadužen Igor Bogdanović u suradnji s produkcijom Shortest Path. Make-up potpisuje Julia Kršlović.

Novi niz koncerata nadovezuje se na obilježavanje impresivnih 50 godina karijere u protekle tri godine. Velika međunarodna turneja, koja je obuhvatila Kanadu i Australiju, dodatno je potvrdila njegovu snagu na sceni, a posebno se pamte koncerti u prepunoj zagrebačkoj Areni i na rasprodanim splitskim Gripama.

Koncerti koji se trenutno ističu i nastavljaju u 2026. su u Ljubljani (19. 9. Križanke) i Mariboru (14. 11. Dvorana Tabor). Krajem 2025. godine, Željko Bebek proveo je vrijeme u legendarnom Abbey Road Studios, gdje je sa svojim bendom radio na novim aranžmanima, dodatno obogaćujući svoj prepoznatljiv glazbeni izraz.

"Snimanje u Abbey Roadu bilo je iskustvo koje te podsjeti zašto se baviš glazbom. Ta energija i taj prostor ostavili su snažan trag i na ovoj pjesmi, podigli su je na višu razinu i dali joj onu posebnu atmosferu koju publika prepoznaje. Ova pjesma je na neki način ‘made in London’ i dio je jednog šireg kreativnog razdoblja na kojem intenzivno radimo. Ne otkrivamo sve planove, ali sigurno je da ovo nije jedino što pripremamo", objašnjava Željko Bebek.

S karijerom koja traje više od pet desetljeća, Željko Bebek i dalje potvrđuje svoj status jednog od ključnih imena glazbene scene, od nezaboravnih dana s bendom Bijelo Dugme do niza solo hitova koji traju kroz generacije.

