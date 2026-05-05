Brojna poznata imena iz crkve, sporta i estrade ne propuštaju ''Progledaj srcem''

Pronaći potpuni mir, ispunjenje i istinsku radost nemoguće je u ovome svijetu. Znaju to oni koji izvor i smisao svog života nalaze u vjeri. ''Progledaj srcem'' godinama je najveći duhovno-glazbeni događaj koji okuplja desetke tisuća ljudi na slavljenje i molitvu.

Mnogi životi upravo su se ovdje promijenili, donijele su se odluke, zapalio se novi žar vjere, dogodili su se i oprosti, ponovno povezivanje obitelji pa i zaruke.

Direktorica i glavna producentica događaja “Progledaj srcem”, Ksenija Abramović, ističe kako je kontinuirani rast i veliki odaziv publike iz godine u godinu svjedočanstvo vjere i Božje ljubavi za hrvatski narod.

Mogućnost da se ''Progledaj srcem'' događa svake godine, da raste, da privlači nove ljude, ali i da se oni koji su već bili ponovno vraćaju, snažno je svjedočanstvo za našu domovinu. Posebno me dira činjenica da ljudi putuju tisuće kilometara iz inozemstva, da unaprijed planiraju godišnje odmore samo kako bi bili ovdje, u Areni Zagreb, dio ovog događaja. Sve to pokazuje koliko je velika žeđ za susretom, za zajedništvom i za Bogom. Vjerujem da Gospodin na to odgovara obiljem svoje milosti koja se, kroz ljubav, radost, oprost i nove početke, izlijeva ne samo na one koji su prisutni nego i na njihove obitelji, domove i brojne ljude diljem Hrvatske i inozemstva.

''Progledaj srcem'' iz godine u godinu ne propuštaju ni brojni predstavnici crkvenih institucija iz Hrvatske i inozemstva, sporta: Zlatko Dalić, Dubravko Šimenc, Dejan Lovren; javnog života: Robert Kurbaša, Josipa Lisac, Tony Cetinski, Zsa Zsa, Pete Radowich, kao i mnogi predstavnici nacionalnih medija preko kojih slike, videi i tekstovi o “Pogledaj srcem” dolaze do milijuna ljudi diljem svijeta.

Ove godine posjetitelje očekuje bogat program. Na pozornici će nastupiti neka od najpoznatijih imena suvremene kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos i Vanessa Mioč. U petak 15. svibnja nastupit će duo ZANAS, a u subotu 16. svibnja na pozornicu će se popeti Dominik Lučić i Jakov Jozinović s izvedbom svog dueta. Na pozornici ''Progledaj srcem'' čut ćemo i dječje glasove, one Marina Vrgoča, Nikol Kutnjak, Leonarda Radosa i Magdalene Biličić. Večeri slavljenja oba dana predvodit će i fra Stjepan Brčina te don Roko Kaštelan.

Ostalo je još manje od mjesec dana do ovogodišnjeg izdanja. Posljednje ulaznice dostupne su na Eventim.hr ili u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.