Jedan od najvećih hitova Jelene Rozge dobio spot, pogledajte video za pjesmu ''Bižuterija''!

Jedan od najvećih domaćih pop-hitova napokon je dobio vizual koji zaslužuje, Jelena Rozga snimila je spot za pjesmu ''Bižuterija''.

Premijerno je predstavljen službeni videospot za pjesmu ''Bižuterija'' Jelene Rozge, jedan od najvažnijih i najvoljenijih hitova njezine solokarijere.

U godini kada obilježava 30 godina karijere, Jelena Rozga publici donosi posebno iznenađenje – pjesma koja je obilježila jednu eru i postala prekretnica njezina glazbenog puta dobila je svoje novo vizualno izdanje. I nakon 16 godina ''Bižuterija'' ne gubi na snazi. Ostala je pjesma koju publika i dalje pjeva, citira i doživljava kao vlastitu, a s vremenom je prerasla u puno više od hita – postala je dio kolektivne emocije i svakodnevice.

U novom spotu pjesma dobiva svjež vizualni identitet i novu energiju, uz zadržavanje prepoznatljive emocije koja ju je učinila bezvremenskom. Od samog početka ''Bižuterija'' nije bila samo pjesma, nego i stav, poruka i simbol. Iz nje je proizašla i kultna fraza ''žena, majka, kraljica'', koja je postala prepoznatljiv izraz snage i identiteta žena.

Projekt je ujedno i znak zahvalnosti publici koja je uz Jelenu već tri desetljeća – od najranijih dana do novih generacija koje su njezinu glazbu tek otkrile.

''Neke pjesme jednostavno nastave živjeti svoj život. 'Bižuterija' je jedna od njih. Nakon svih ovih godina dobila je novo lice i novu energiju, a meni je drago što sam joj ponovno dopustila da ispriča svoju priču'', izjavila je Jelena Rozga.

Videospot za pjesmu ''Bižuterija" nastao je uz podršku Nestlé Familia HIT by Froneri.

