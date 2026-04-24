Sjećate se nje iz komedije s Jimom Carreyjem? Bili su i u braku, evo kako izgleda danas

Lauren Holly, američka glumica koju mnogi pamte po ulozi u kultnoj komediji ''Glup i gluplji'', ponovno je u fokusu zahvaljujući novom filmskom projektu.

Nekadašnja velika zvijezda Hollywooda iz 90-ih danas ima 62 godine, a publika je ponovno ima priliku gledati na ekranima, piše Daily Mail.

Karijeru je započela vrlo rano, već s 20 godina, kada se pojavila u seriji ''Hill Street Blues'', a ubrzo je dobila i manje uloge u projektima poput ''Spenser: For Hire''. Širu prepoznatljivost stekla je u sapunici ''All My Children'', u kojoj je od 1986. do 1989. igrala Julie Rand Chandler. Pravi proboj dogodio se početkom 90-ih, kada je dobila ulogu zamjenice šerifa Maxine Stewart u popularnoj seriji 'Picket Fences''. Uslijedile su zapažene filmske uloge, uključujući onu u biografskom filmu ''Dragon: The Bruce Lee Story ''(1993.), gdje je utjelovila Lindu Lee.

Ipak, najšira publika pamti je kao Mary Swanson iz hit-komedije, u kojoj je glumila uz Jima Carreyja. Njihova suradnja prerasla je i u privatnu vezu – vjenčali su se 1996., no brak je potrajao manje od godinu dana.

Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima su filmovi ''Beautiful Girls'' (1996.), ''Down Periscope'' (1996.) i ''Any Given Sunday'' (1999.), kao i ''What Women Want'' (2000.). Pojavila se i u remakeu filma ''Sabrina'' uz Harrisona Forda.

Televizijska publika pamti je i po ulozi direktorice Jenny Shepard u popularnoj seriji ''NCIS'', gdje je glumila od 2005. do 2008., kao i po ulozi u seriji ''Motive''. Kasnije se pojavila u projektima poput ''Field of Lost Shoes'', ''The Blackcoat's Daughter'' te u trećoj sezoni serije ''Designated Survivor''.

Tijekom vrhunca slave krasila je naslovnice poznatih magazina poput Movieline, Empire i InStyle.

Privatno, Lauren Holly bila je u braku tri puta. Prvo se udala za glumca Dannyja Quinna, zatim za Jima Carreyja, a 2001. godine udala se za bankara Francisa Greca. S njim je posvojila troje djece – sinove Henryja, Georgea i Alexandera. Razveli su se 2014. godine.

Danas živi u Ontariju u Kanadi sa svojom djecom, no i dalje je aktivna te često putuje zbog poslovnih obveza.

Njezina nova filmska priča dolazi kroz projekt ''Broad Trip'', u kojem glumi uz Sophiju Bush, a koji će premijerno biti prikazan 8. svibnja. Povratkom na ekran još jednom potvrđuje da njezina karijera i dalje traje, iako u nešto drugačijem ritmu nego nekad.

