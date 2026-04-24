Nostalgija oprala fanove: Zvijezde serije o ženi vrač ponovno se okupile, evo kako izgledaju

Tri desetljeća nakon završetka jedne od najvoljenijih serija devedesetih, zvijezde ''Dr. Quinn, žena vrač'' ponovno su se okupile, i to posebnim povodom koji je raznježio fanove diljem svijeta.

Gotovo tri desetljeća nakon što su se kamere posljednji put ugasile na setu u Colorado Springsu, duh Divljeg zapada ponovno je oživio, i to u srcu Kalifornije.

Legendarna Jane Seymour, koju publika zauvijek pamti kao dr. Michaelu Quinn, proslavila je svoj 75. rođendan na način koji je oduševio fanove diljem svijeta, velikim okupljanjem glumačke ekipe kultne serije ''Dr. Quinn, žena vrač''.

Foto: Profimedia

Iako je njezin rođendan bio još 15. veljače, slavlje se protegnulo i tjednima poslije, a vrhunac je bila gala večer održana 18. travnja u popularnom Sagebrush Cantina u Calabasasu. U organizaciji njezine neprofitne zaklade Open Hearts, događaj nije bio samo rođendanska proslava već i večer ispunjena humanitarnim duhom, nostalgijom i snažnim emocijama.

Atmosfera je bila kao preslikana iz serije, gosti su se držali kaubojskog dreskoda, s čizmama i šeširima, stvarajući autentičan ugođaj Divljeg zapada. Na jednom mjestu okupila su se brojna poznata lica koja su obilježila televiziju devedesetih, a među njima i Joe Lando, nezaboravni Sully, čija je ljubavna priča s dr. Mike osvojila srca milijuna gledatelja.

Foto: Profimedia

Uz njih su stigli i Shawn Toovey (Brian Cooper), Frank Collison (Horace Bing), Geoffrey Lower (velečasni Timothy Johnson) te Jonelle Allen (Grace), ali i Jason Leland Adams, Brandon Douglas, Jessica Bowman i Erika Flores – dvije glumice koje su u različitim razdobljima utjelovile Colleen Cooper.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Emocije su kulminirale tijekom jednog dirljivog trenutka kada je Joe Lando zaplesao s unukama Jane Seymour, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Sama Seymour održala je govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim te zahvalila kolegama i prijateljima na godinama zajedničkih uspomena. Kasnije se oglasila i na društvenim mrežama te poručila kako je taj jubilej bio puno više od obične proslave.

Foto: Profimedia

''Bio je to podsjetnik na snagu povezanosti – kroz ljude koje volimo, uspomene koje dijelimo i dobrotu koju širimo'', napisala je i dodala kako joj je srce ispunjeno zahvalnošću prema svima koji su bili dio njezina puta.

