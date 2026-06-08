Zbog glume je napustio pravo: Kako danas izgleda zlikovac Mario iz Marisol?

Sergio Basañez, kojeg domaća publika najviše pamti kao Marija iz Marisol, izgradio je impresivnu karijeru u meksičkim telenovelama.

Generacije gledatelja u Hrvatskoj Sergija Basañeza najviše pamte kao Marija Suáreza iz megapopularne meksičke sapunice "Marisol", koja je tijekom 90-ih osvojila domaću publiku.

Zgodni Meksikanac tada je postao jedan od najpoželjnijih televizijskih glumaca Latinske Amerike, a njegova karijera nakon toga nastavila je rasti u neslućenim razmjerima.

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Sergio Basañez Foto: YouTube Screenshot

Sergio Basañez Foto: YouTube Screenshot

Rođen je 4. svibnja 1970. godine u Poza Rici u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Zanimljivo je da gluma nije bila njegov jedini životni poziv. Uz studij glume završio je i pravo te stekao diplomu pravnika, a prije potpune posvećenosti glumačkom poslu neko je vrijeme radio i kao odvjetnik.

Na televiziji se počeo pojavljivati krajem 80-ih godina u serijama poput "Jednostavno Marija" i "Ničija ljubav", a prvu veliku glavnu ulogu dobio je već s 22 godine u telenoveli "San ljubavi".

Pravu popularnost donijele su mu produkcije kuće Televisa. Nakon nastupa u serijama "Morelia", "Marisol", "María Isabel" i "Laž", postao je jedno od zaštitnih lica meksičkih sapunica 90-ih godina. Upravo je uloga Marija u "Marisol" ostala jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga među međunarodnom publikom.

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Ponekad kada bih uhvatila

Ne pratim telenovele Da, trčala sam iz škole i sad se osjećam starom

Ponekad kada bih uhvatila

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Sergio Basañez Foto: YouTube Screenshot

Sergio Basañez Foto: YouTube Screenshot

Krajem 90-ih dogodio se veliki zaokret u njegovoj karijeri. Dok su mnogi glumci ostajali vjerni Televisi, Basañez je 1999. godine prešao u konkurentsku TV Aztecu, potez koji je tada izazvao mnogo pažnje u meksičkim medijima. Ondje je praktički postao zaštitno lice kuće i nizao glavne uloge u hit-serijama "Catalina i Sebastián", "Ulica mladenki", "Kad budeš moja", "Nasljednica" i "Nova ljubav". Posebno se istaknula serija "Kad budeš moja", meksička adaptacija kultne kolumbijske sapunice "Kava s mirisom žene", koja mu je donijela status jedne od najvećih zvijezda TV Aztece.

Sergio Basañez - 1 Foto: Profimedia

Vrhunac popularnosti doživio je u telenoveli "Ljubav u pritvoru", jednoj od najuspješnijih produkcija TV Aztece svih vremena. U ulozi tjelohranitelja Juana Manuela Aguirrea osvojio je publiku diljem Latinske Amerike i učvrstio status televizijskog zavodnika. Kasnije je nastavio nizati zapažene uloge u serijama "Tajne duše", "Otvoreno srce" – meksičkoj verziji serije "Uvod u anatomiju" (Grey's Anatomy) – te "Obitelj Rey" i "Obiteljske tajne".

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Za razliku od brojnih kolega iz svijeta sapunica, Sergio je privatni život uvijek držao podalje od javnosti. Nikada se nije ženio niti ima djece, a tijekom godina povezivali su ga s nekoliko poznatih glumica, među kojima su bile Silvia Navarro i Anette Michel, no većina tih priča ostala je na razini nagađanja. Sam je više puta isticao kako mu je karijera dugo bila prioritet te da nije želio graditi obitelj pod pritiskom medijske pozornosti.

Sergio Basañez - 4 Foto: Profimedia

Sergio Basañez - 3 Foto: Profimedia

Sergio Basañez - 2 Foto: Profimedia

Posljednjih godina ponovno surađuje i s Televisom, gdje se pojavio u serijama "Ljubav bez zakona", "Bezdušna", "La herencia", "Nepobjediva ljubav" i "Prokletstvo". Iako više nije svakodnevno prisutan na televizijskim ekranima kao početkom 2000-ih, i dalje je aktivan glumac te redovito sudjeluje u televizijskim i kazališnim projektima.

Danas, više od tri desetljeća nakon početka karijere, Sergio Basañez ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica meksičkih telenovela. A za mnoge gledatelje s ovih prostora zauvijek će ostati upravo Mario iz "Marisol" – antijunak uz kojeg su odrasle generacije ljubitelja sapunica.

Kultna Marisol ove godine bilježi 30 godina od emitiranja, a više o njoj čitajte OVDJE.

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