Sjećate li se Rory iz Gilmoreica? Ovako izgleda 26 godina otkako je serija osvojila svijet

Alexis Bledel, zvijezda serija "Gilmoreice" i "Sluškinjina priča", nakon godina povučenog života napravila je rijetki javni istup na Filmskom festivalu Tribeca.

Obožavatelji serije "Gilmoreice" ovih su dana dobili rijetku priliku vidjeti Alexis Bledel u javnosti. Glumica koja je utjelovila nezaboravnu Rory Gilmore pojavila se na Filmskom festivalu Tribeca u New Yorku kako bi predstavila svoj novi film Ponderosa, što je ujedno njezina prva filmska uloga nakon čak sedam godina.

Film je imao svjetsku premijeru na jubilarnom, 25. izdanju festivala, a Bledel se na crvenom tepihu pridružila redatelju Robu Riceu i kolegi Jacku Dylanu Grazeru.

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Alexis Bledel - 4 Foto: Profimedia

Alexis Bledel - 3 Foto: Profimedia

Iako je mnogi pamte kao tipičnu američku djevojku iz malog grada, Bledel, koja je rođena 16. rujna 1981., odrasla je u španjolskom govornom okruženju u Houstonu u Teksasu. Engleski je naučila tek kada je krenula u školu, a upravo ju je majka nagovorila da se uključi u lokalno kazalište kako bi pobijedila sramežljivost.

Prije glume bavila se manekenstvom, a sudbina joj se promijenila kada je sa samo 18 godina dobila ulogu Rory Gilmore u seriji "Gilmore Girls", zbog koje je čak napustila studij na Sveučilištu New York.

Alexis Bledel - 9 Foto: Profimedia

Alexis Bledel - 5 Foto: Profimedia

Alexis Bledel - 2 Foto: Profimedia

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Serija "Gilmoreice" emitirala se od 2000. do 2007. godine i pretvorila Alexis u jednu od najomiljenijih televizijskih zvijezda svoje generacije. Nakon toga uspješno je gradila filmsku karijeru. Publika ju je zavoljela kao Lenu Kaligaris u filmu "Čarobne hlače" (The Sisterhood of the Traveling Pants), a pojavila se i u naslovima poput "Tuck Everlasting", "Sin City", "Post Grad", "The Good Guy" i "The Conspirator".

Alexis Bledel - 8 Foto: Profimedia

Alexis Bledel - 13 Foto: Profimedia

Alexis Bledel - 10 Foto: Profimedia

Drugo veliko poglavlje njezine karijere stiglo je 2017. godine kada je zaigrala Emily Malek u hvaljenoj seriji "Sluškinjina priča" (The Handmaid’s Tale). Uloga joj je donijela četiri nominacije za nagradu Emmy, a 2017. osvojila je Emmy za najbolju gostujuću glumicu u dramskoj seriji. Lik Emily postao je jedan od najvažnijih i najpotresnijih u cijeloj seriji, a Bledel se u završnici projekta ponovno vratila i nakon privremenog odlaska iz serije.

Alexis Bledel - 6 Foto: Profimedia

Za razliku od mnogih holivudskih zvijezda, Alexis je posljednjih godina svjesno odabrala život daleko od reflektora. Rijetko daje intervjue, gotovo se nikada ne pojavljuje na društvenim mrežama i privatni život drži podalje od javnosti. Bila je u braku s glumcem Vincentom Kartheiserom, kojeg je upoznala tijekom snimanja serije "Mad Men", a zajedno imaju dijete. Nakon razvoda nastavila je njegovati svoj prepoznatljivo povučen stil života, zbog čega su njezini javni nastupi danas prava rijetkost.

Kelly Bishop, Lauren Graham i Alexis Bledel Foto: Profimedia

Zanimljivo je da je Alexis i danas neraskidivo povezana s likom Rory Gilmore. Prošle godine ponovno se susrela s Lauren Graham na dodjeli nagrada Emmy povodom 25. godišnjice serije, što je izazvalo val nostalgije među obožavateljima.

Njezino pojavljivanje na Tribeci zato nije samo promocija novog filma, već i podsjetnik na glumicu koja je obilježila televiziju 2000-ih, osvojila Emmy za jednu od najhvaljenijih serija današnjice i pritom uspjela ostati jedna od najtajanstvenijih zvijezda Hollywooda.

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