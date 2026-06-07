Zaljubljeni Brad Pitt uhvaćen u nježnostima s 29 godina mlađom partnericom

Brad Pitt i Ines de Ramon snimljeni su na French Openu i večeri u Parizu, gdje su privukli pažnju zaljubljenim ponašanjem i modno usklađenim izdanjima.
Brad Pitt i njegova partnerica Ines de Ramon ponovno su privukli pažnju tijekom boravka u Parizu.3 vijesti o kojima se priča izazvala hrpu komentara Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini! pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! "putovanje života" Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju
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Slavni glumac i dizajnerica prvo su uživali u teniskim mečevima na Roland Garrosu, a potom večer proveli na večeri u poznatom restoranu Le Voltaire.
Brad Pitt i Ines de Ramon - 6 Foto: Profimedia
Društvo su im pravili redatelj David Fincher i Flea iz grupe Red Hot Chili Peppers, a dolazak para izazvao je interes fotografa i okupljenih obožavatelja.
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Brad Pitt i Ines de Ramon - 4 Foto: Profimedia
Brad Pitt i Ines de Ramon - 2 Foto: Profimedia
Pitt je za izlazak odabrao kombinaciju u ružičastim tonovima, dok se Ines pojavila u elegantnoj smeđoj kožnoj haljini-kaputu uz bež modne dodatke.
Brad Pitt i Ines de Ramon - 5 Foto: Profimedia
Brad Pitt i Ines de Ramon - 3 Foto: Profimedia
Dan ranije na French Openu oboje su nosili svijetle kombinacije, a nisu skrivali nježnosti pa su ih fotografi često snimali zagrljene i držeći se za ruke.
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Brad Pitt i Ines de Ramon - 1 Foto: Profimedia
Nakon nekoliko sati provedenih u restoranu zajedno su napustili lokal, a njihov izlazak ponovno je postao jedna od tema na društvenim mrežama.
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