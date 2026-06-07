Zaljubljeni Brad Pitt uhvaćen u nježnostima s 29 godina mlađom partnericom

Brad Pitt i Ines de Ramon snimljeni su na French Openu i večeri u Parizu, gdje su privukli pažnju zaljubljenim ponašanjem i modno usklađenim izdanjima.

Brad Pitt i njegova partnerica Ines de Ramon ponovno su privukli pažnju tijekom boravka u Parizu.

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Slavni glumac i dizajnerica prvo su uživali u teniskim mečevima na Roland Garrosu, a potom večer proveli na večeri u poznatom restoranu Le Voltaire.

Brad Pitt i Ines de Ramon - 6 Foto: Profimedia

Društvo su im pravili redatelj David Fincher i Flea iz grupe Red Hot Chili Peppers, a dolazak para izazvao je interes fotografa i okupljenih obožavatelja.

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Brad Pitt i Ines de Ramon - 4 Foto: Profimedia

Brad Pitt i Ines de Ramon - 2 Foto: Profimedia

Pitt je za izlazak odabrao kombinaciju u ružičastim tonovima, dok se Ines pojavila u elegantnoj smeđoj kožnoj haljini-kaputu uz bež modne dodatke.

Brad Pitt i Ines de Ramon - 5 Foto: Profimedia

Brad Pitt i Ines de Ramon - 3 Foto: Profimedia

Dan ranije na French Openu oboje su nosili svijetle kombinacije, a nisu skrivali nježnosti pa su ih fotografi često snimali zagrljene i držeći se za ruke.

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Brad Pitt i Ines de Ramon - 1 Foto: Profimedia

Nakon nekoliko sati provedenih u restoranu zajedno su napustili lokal, a njihov izlazak ponovno je postao jedna od tema na društvenim mrežama.

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