Rijetko uhvaćeni trenuci: Brad Pitt prepustio se nježnostima s 33 godine mlađom partnericom

Brad Pitt ovih dana boravi u Grčkoj gdje snima novi film, no između snimanja pronašao je i malo vremena za opuštanje.

Holivudska zvijezda Brad Pitt trenutačno snima svoj novi film ''The Riders'', no između snimanja pronašao je i malo vremena za opuštanje.

Slavni glumac napravio je kratku pauzu na luksuznoj jahti, gdje je uživao u društvu svoje djevojke Ines de Ramon.

Par je iskoristio predah od poslovnih obveza kako bi proveo nekoliko mirnih trenutaka zajedno. Iako je atmosfera bila opuštena, 66-godišnji Pitt stalno je pogledom pratio okolinu, kao da provjerava nalaze li se u blizini paparazzi fotografi koji često prate svaki korak slavnih u grčkoj prijestolnici.

Brad Pitt i Ines de Ramon Foto: Profimedia

Unatoč tome, glumac nije skrivao koliko mu znači njegova partnerica, koja je 29 godina mlađa od njega. Tijekom boravka na jahti par je razmjenjivao nježne zagrljaje i poljupce, pokazujući da između njih vlada snažna kemija.

Brad Pitt i Ines de Ramon - 3 Foto: Profimedia

