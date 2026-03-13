Lana Klingor otkrila po kome je dala ime svojoj prvođenoj kćeri, s kojom je prošla nemile trenutke nakon poroda

Lana Klingor Mihić na društvenim je mrežama podijelila zanimljiv detalj o svojoj obitelji te otkrila po kome je ime dobila njezina najstarija kći Kiara, koja je krajem prošle godine proslavila 18. rođendan.

Lana Klingor Mihić ponosna je majka tri kćeri – 18-godišnje Kiare, 12-godišnje Marle i 11-godišnje Mike. Najstarija Kiara krajem prošle godine postala je punoljetna, a mnogi se slažu kako je izrasla u pravu maminu sliku i priliku.

Lana je sada na društvenim mrežama otkrila zanimljiv detalj o njezinu imenu. U Instagram priči podijelila je video u kojem pjeva pjesmu popularne američke pjevačice Ciare, koju je pritom i označila u objavi.

Lana Klingor Mihić Foto: Instagram

''Ako ste se ikad pitali po kome je Kiara dobila ime'', napisala je Lana uz objavljeni video, dajući naslutiti da je inspiraciju pronašla upravo u slavnoj glazbenici.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se vještice Bonnie iz hit-serije? Otkrila je veliku promjenu u životu

Inače, Lana je Kiaru rodila s 26 godina, a tada je odlučila da će dijete odgajati kao samohrana majka. O tom je razdoblju života otvoreno govorila i u svom podcastu ''Mame kod Lane'', gdje je podijelila i jednu zanimljivu anegdotu s dana kada je rodila.

Lana Klingor Mihić - 2 Foto: Instagram

''Nikad u životu neću zaboravit tu prvu šetnju s kolicima, guram ta kolica, hladno mi je i gledam to svoje dijete i nemam kome reći ''Ajme, gle kak je slatka'', ispričala je te. U tom trenutku pomišljala je i na grozne scenarije, a više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Slomljena Aleksandra Prijović tješila folk-pjevača nakon obiteljske tragedije, suze nije mogla zadržati

Kasnije je upoznala sadašnjeg supruga Antu Mihića, s kojim je dobila još dvije kćeri, Marlu i Miku.

Lana Klingor Mihić - 7 Foto: Lana Klingor Mihić/Instagram

Galerija 7 7 7 7 7

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Ima kino, dvoranu i vodeni park: Zavirite na ogromno imanje NBA legende

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Estrada uz Darka Lazića nakon smrti brata: Tužni prizori zabilježeni su ispred obiteljske kuće

Pogledaji ovo Celebrity Nikad mršavije izdanje glumice zabrinulo njezine fanove: ''Zašto to ne vidi?''