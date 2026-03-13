Darko Lazić dirljivom objavom zauvijek se oprostio od brata: ''Srce će mi puknuti od tuge''

Folk-pjevač se emotivnom objavom na Instagramu oprostio od brata Dragana koji je poginuo u prometnoj nesreći.

Darko Lazić oglasio se na društvenim mrežama nakon velike obiteljske tragedije. Njegov brat Dragan izgubio je život u prometnoj nesreći, a pjevač se od njega oprostio emotivnom objavom na Instagramu.

Lazić je objavio video u kojem se mogu vidjeti njihovi zajednički trenuci s treninga. Uz snimku je podijelio i nekoliko dirljivih rečenica posvećenih svom bratu.

''Rođeno moje, neka ti je vječna slava. Srce će mi puknuti od tuge'', napisao je pjevač ispod objave objavi.

Na samom videu stoji još jedna dirljiva poruka.

''Rođeni moj, čekaj brata. Sve ćemo ponoviti na ljepšem mjestu i smijati se kao nekad.''

Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon tragedije. Detalje pročitajte OVDJE.

Estrada uz Darka Lazića nakon smrti brata: Tužni prizori zabilježeni su ispred obiteljske kuće, a pogledajte ih OVDJE.

I slomljena Aleksandra Prijović tješila folk-pjevača, suze nije mogla zadržati. Više o tome pisali smo OVDJE.

