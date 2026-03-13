Ma što to princeza radi? Kate Middleton zasukala rukave i prihvatila se ozbiljnog posla

Kraljevski par obišao je popularnu londonsku pivnicu i upoznao se s procesom proizvodnje piva. Kate Middleton pritom je otkrila da je nakon dijagnoze značajno smanjila konzumaciju alkohola.

Kate Middleton tijekom posjeta Londonu otvoreno je progovorila o promjenama koje je uvela u svakodnevni život nakon borbe s teškom bolešću. Princeza od Walesa otkrila je da je nakon dijagnoze raka značajno smanjila konzumaciju alkohola.

Naime, princeza je s princom Williamom posjetila Fabal Beerhall, popularni londonski pivski bar i okupljalište ljubitelja craft piva. Tijekom posjeta upoznali su se i s Bermondsey Beer Mileom, poznatom rutom u jugoistočnom dijelu Londona na kojoj se nalazi niz pivovara.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Domaćini su im pritom predstavili proces proizvodnje piva i cidera, a Kate se čak i sama uključila – stavila je velike zaštitne rukavice, popela se na ljestve i uz osmijeh promiješala veliki kotao s pivom, dok je princ William iskoristio priliku i kušao nekoliko različitih vrsta, piše Daily Mail.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kada je i princeza bila pozvana da kuša pivo i cider, iskreno je objasnila zašto će ipak preskočiti degustaciju.

''Od moje dijagnoze ne pijem puno alkohola. Sada moram biti puno svjesnija toga'', rekla je.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Dok je Kate ostala pri bezalkoholnom piću, princ William kušao je nekoliko vrsta piva i cidera, uključujući i proizvode brenda Hiver, koji je poznat po tome što u fermentaciji koristi med iz pčelinjih košnica umjesto šećera.

Ta tema posebno je zainteresirala princezu jer je poznato da se i sama bavi pčelarstvom. Kate ima vlastite košnice u svom domu Anmer Hall u Norfolku.

''Ako med uzmete iz košnice početkom ljeta, njegov je okus potpuno drugačiji. Ako med uzmete dok je još vlažan, zapravo je riječ o prirodnom procesu fermentacije'', rekla je.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Njezino znanje o pčelama nasmijalo je princa Williama, koji se našalio:

''Ona zna puno o pčelama. Pazite što govorite, mogla bi vas ispraviti.''

Prije posjeta pivnici, Kate i William nakratko su se pojavili i na poznatoj londonskoj tržnici Borough Market. Kraljevski par ondje se nakratko okušao u svakodnevnim poslovima prodavača – radili su na štandu s nagrađivanim sirevima, pripremali kavu u projektu koji pomaže beskućnicima, a poslužili su i tradicionalni voćni desert s kremom od vanilije.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Za ovu prigodu Kate Middleton odabrala je elegantnu, ali opuštenu kombinaciju – plavu košulju, koju je kombinirala sa sakoom, smeđim uskim hlačama i gležnjačama.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

