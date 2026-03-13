Nikad mršavije izdanje glumice zabrinulo njezine fanove: ''Zašto to ne vidi?''

Demi Moore pojavila se na crvenom tepihu i privukla poglede. Njezina vitka linija ponovno je bila u središtu pažnje.
Demi Moore ponovno je privukla svu pažnju na crvenom tepihu, ovaj put na popularnom festivalu South by Southwest u Austinu. Slavna glumica pojavila se na premijeri svog novog filma i odmah potaknula brojne komentare zbog svog izuzetno vitkog izgleda.
66-godišnja holivudska zvijezda godinama je poznata po svojoj vitkoj liniji, no mnogi su primijetili kako djeluje mršavije nego ikad prije.
Demi Moore Foto: Profimedia
Njezina figura posebno je došla do izražaja u uskoj plavoj haljini bez rukava, s dubokim dekolteom i visokim prorezom.
Demi Moore Foto: Profimedia
Slične reakcije javnosti pojavile su se i ranije ovog mjeseca kada je Demi pozirala na dodjeli Actor Awards, gdje je također izazvala niz komentara o svojoj liniji.
Demi Moore Foto: Instagram
Zbog njezina izgleda na društvenim mrežama ponovno su se pojavile spekulacije da koristi Ozempic, lijek koji je posljednjih godina često povezivan s naglim gubitkom kilograma. Ipak, takve tvrdnje zasad nisu potvrđene.
''Oduvijek sam volio Demi Moore. Sve u vezi s njom. Ali, Bože moj, izgleda zastrašujuće mršavo. Zašto to ne vidi? To mi slama srce. Ona je prekrasna žena'', ''Izgleda jako mršavo i to mi se ne sviđa'', ''Nadam se da je dobro, zabrinuta sam za nju'', ''Premršava je'', ''Tužno je što je ovakav izgled tijela postao ideal kojem svi u svijetu teže – ekstremnoj mršavosti, gotovo do izgladnjivanja. To je zaista žalosno'', dio je komentara s Instagrama.
Demi Moore Foto: Profimedia
Bez obzira na komentare koji prate njezin izgled, jedno je sigurno – Demi Moore i dalje zna kako privući sve poglede kada se pojavi na crvenom tepihu.
