Slomljena Aleksandra Prijović tješila folk-pjevača nakon obiteljske tragedije, suze nije mogla zadržati

Aleksandra Prijović stigla je u Brestač kako bi bila uz Darka Lazića nakon smrti njegova brata. Tragična vijest duboko ju je pogodila.
Nakon tragične smrti Dragana Lazića, brata pjevača Darka Lazića, prijatelji i brojni poznanici okupili su se u njegovu rodnom Brestaču kako bi pružili podršku ožalošćenoj obitelji u ovim teškim trenucima.
U malo mjesto pristigla su i brojna poznata lica s estrade koja su došla izraziti sućut i biti uz pjevača nakon velikog obiteljskog gubitka.
Darko Lazić Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Među onima koji su došli pružiti podršku bila je i Aleksandra Prijović, koja je u Brestač stigla u pratnji svog menadžera Danijela Blažića Blaška, piše Kurir. Po dolasku je prišla folk-pjevaču i zagrlila ga.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Nakon toga ušla je u kuću kako bi se susrela s ostalim članovima obitelji, a kada se nešto kasnije ponovno pojavila u dvorištu, sa lica je neutješno brisala suze. Fotografije i video pogledajte OVDJE.
Darko Lazić Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Podsjetimo, Dragan Lazić tragično je izgubio život u prometnoj nesreći nedaleko od Šapca u 32. godini. Više o tome pisali smo OVDJE.
Dragan Lazić - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti. Više pročitajte OVDJE.
Darko Lazić Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
