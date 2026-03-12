Život pun tragedija: Folk-pjevaču su se nakon teške nesreće borili za život

Život folk-pjevača Darka Lazića obilježili su brojni teški trenuci, od ozbiljnih prometnih nesreća do osobnih tragedija.

Srpski folk-pjevač Darko Lazić suočio se s teškim gubitkom u obitelji - u prometnoj nesreći poginuo je njegov brat Dragan Lazić.

Život ovog glazbenika posljednjih je godina obilježen nizom teških i dramatičnih trenutaka. Od ozbiljnih prometnih nesreća i zdravstvenih borbi do brojnih osobnih izazova, pjevač je više puta prolazio kroz situacije koje su ga stavile pred velike životne kušnje.

U rujnu prošle godine doživio je prometnu nesreću koja se dogodila oko jedan sat iza ponoći u blizini Beogradske Arene. U sudaru su sudjelovali autobus i automobil kojim je upravljao pjevač.

Vatrogasci su Lazića morali izvlačiti iz vozila, dok je njegova partnerica Katarina bila na suvozačevu mjestu. Oboje su nakon nesreće hitno prevezeni u bolnicu, pisao je tada Blic. Folk-pjevaču su uzeli krv i urin na analizu, a u razgovoru za Blic, otkrio je detalje nesreće.

''Izgubio sam kontrolu. Vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju i da se spominju nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu nikom ništa. Preživjeli smo. Moja supruga je dobro. Ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša i udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu i nitko nije povrijeđen. Svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine. Idemo dalje'', rekao je Lazić i dodao da ima 15 šavova.

I ranije je imao prometne nesreće - jedna od njih se dogodila 2023. godine kada je na autocesti kod Beograda BMW-om udario u kombi, piše Blic. Tada mu je oduzeta vozačka dozvola zbog kaznenih bodova, a zabrana vožnje trajala mu je od veljače 2023. do veljače 2024. godine. Umjesto srpske dozvole koristio je onu izdanu u Češkoj.

Folk-pjevač je i u svibnju 2021. imao nezgodu kada mu je pukla guma pa je udario u banderu, dok je u listopadu 2018. jedva izvukao živu glavu nakon teške nesreće na putu Subotica – Brestač. Više od mjesec dana proveo je u KBC-u Zemun, gdje su mu liječnici spašavali život. Tada mu je izvađena slezena, imao je nekoliko operacija i u pojedinim trenucima bio je kritično.

Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti. Više o tome pisli smo OVDJE.

