Gola scena 70-godišnjeg glumca postala viralni hit, vraća se u ulogu koja ga je proslavila!

Reboot serije ''Malcolm u sredini'' još nije ni stigao na streaming, a već je postao viralni hit, ponajviše zbog scene Bryana Cranstona.

Gotovo 20 godina nakon završetka kultne serije ''Malcolm u sredini'' originalna glumačka postava vraća se u reboot pod nazivom ''Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair'', a prvi novi trailer već je izazvao veliku pažnju – ponajviše zbog jedne potpuno neočekivane scene.

U kratkom traileru, Bryan Cranston (70) pojavljuje se potpuno gol pred kamerom, dok mu supruga Lois (Jane Kaczmarek) brije leđa usred obiteljske blagovaonice.

Bryan Cranston - 2 Foto: Profimedia

Njegovu golotinju zaklanja samo ekran laptopa, jer je cijela scena – naravno – snimljena tijekom Zoom poziva s njihovim sinom Deweyjem.

Posebnu pažnju izazvao je i novi glumac u ulozi Deweyja. Erik Per Sullivan, koji je originalno glumio najmlađeg brata, jedini je član stare postave koji se nije vratio u reboot.

Umjesto njega ulogu je preuzeo Caleb Ellsworth-Clark, koji se u traileru prvi put pojavljuje kao odrasli Dewey.

Reakcije fanova su podijeljene. Dok su neki pohvalili kako je glumac savršeno pogodio Deweyjeve karakteristične izraze lica, drugi su ga brutalno nazvali ''Temu verzijom Deweyja''.

Nova priča prati odraslog Malcolma, kojeg ponovno glumi Frankie Muniz, a koji sada ima tinejdžersku kćer Leah i stabilan život – pod jednim uvjetom.

Jane Kaczmarek - 14 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Šok za sve slušatelje: Tatjana Jurić nakon 15 godina napušta radio!

''Moj život je fantastičan. Sve što moram učiniti je potpuno se držati podalje od svoje obitelji'', govori Malcolm publici, ponovno razbijajući četvrti zid po kojem je serija bila poznata.

No plan mu se brzo raspada. Nakon više od deset godina izbjegavanja obitelji, Hal i Lois zahtijevaju da dođe na proslavu njihove 40. godišnjice braka, čime Malcolma ponovno uvlače u kaos iz kojeg je pokušao pobjeći.

Situaciju dodatno zakomplicira njegova djevojka, koja ga nagovara da se pomiri sa svojom antisocijalnom obitelji – pritom prvi put otkrivši da Malcolm uopće ima braću.

Malcolm u sredini - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život pun tragedija: Folk-pjevaču su se nakon teške nesreće borili za život

Uz Muniza i Cranstona, vraćaju se i Justin Berfield kao Reese te Christopher Masterson kao Francis, dok se Jane Kaczmarek ponovno pojavljuje kao neumoljiva Lois.

Projekt ''Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair'' službeno je najavljen u prosincu 2024., a premijera četverodijelnog nastavka zakazana je za 10. travnja na Huluu.

Hoćete li gledati novu sezonu ''Malcolma u sredini''? Da, obavezno!

Neću Da, obavezno!

Neću Ukupno glasova:

Frankie Muniz priznao je da ga je povratak u seriju potpuno iznenadio.

''Ne pretjerujem kad kažem da sam snimanje ovog reboot-a obožavao. Volio sam ga puno više nego što sam ikada mislio da hoću'', rekao je prošle godine u jednom podcastu.

Malcolm u sredini Foto: Profimedia

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Ima kino, dvoranu i vodeni park: Zavirite na ogromno imanje NBA legende

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Nikad mršavije izdanje glumice zabrinulo njezine fanove: ''Zašto to ne vidi?''