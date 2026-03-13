Sjećate se početka Tatjane Jurić? Bila je rado viđeno televizijsko lice, a zatim se posvetila drugom poslu

Publika ju je godinama pratila zbog iskrenosti i toplog pristupa, a njezin glas mnogima je postao dio svakodnevice. Nakon 15 godina oprostila se od radijskog etera.

Nakon dugih 15 godina provedenih pred mikrofonom, Tatjana Jurić zatvara jedno važno poglavlje svoje radijske karijere. Popularna voditeljica, koja je kroz godine postala jedno od prepoznatljivih glasova domaćeg radija, oprostila se od Bravo radija, gdje je sa slušateljima dijelila tisuće sati programa, razgovora i životnih tema.

U emotivnoj objavi zahvalila je svima koji su godinama bili dio te priče.

"Svakodnevni program uživo, od samih početaka, obilježio je moj rad u medijima. Gotovo 25 godina provela sam upravo u eteru, što na televiziji, što posljednjih 15-ak godina za radijskim pultom. I uživala sam u svakom trenutku! No, došlo je vrijeme za promjenu. Zahvalna sam bravu na svemu što mi je donio. Moja se ljubav prema poslu nije promijenila, a prisutna je i želja za dodatnim izazovima. Bravo nastavlja sa svojim sjajnim poslom, a ja ću ih odsad rado pratiti kao i svi drugi slušatelji, s ove druge strane. Veselim se i tomu! Iznad svega, sa sobom nosim brojne kontakte sa slušateljima i zahvalna sam im na prijateljstvu i druženju svih ovih godina", emotivno je poručila omiljena voditeljica.

Njezina ljubav prema televiziji rodila se još u djetinjstvu.

''Ah, to se jednostavno dogodilo samo po sebi otkako sam kao djevojčica gostovala na tadašnjoj jako popularnoj dječjoj televiziji. Jedno jedino popodne bilo je dovoljno da shvatim da je televizija iznutra čarobna kutija čijim dijelom jednog dana želim biti. I, eto… danas imam baš tu privilegiju'', rekla je svojedobno za Scena.hr.

Studirala je politologiju na Sveučilištu u Zagrebu, a svoj je profesionalni put započela u svijetu modelinga, a jedno je vrijeme provela i u Milanu.

Početkom 2000-ih započela je karijeru kao televizijska voditeljica, a vrlo brzo postala je jedno od prepoznatljivijih lica domaće medijske scene. Publika ju je zavoljela zbog njezine iskrenosti i toplog pristupa. S vremenom se profilirala kao jedno od omiljenih imena domaće medijske scene, a njezin glas i stil vođenja mnogima su postali dio svakodnevice. Nakon televizije sve se više posvetila radiju, gdje je nastavila graditi uspješnu karijeru. Tamo je provela čak 15 godina.

Gledatelji su je svojedobno imali priliku pratiti i kao voditeljicu emisije ''Zdravlje na kvadrat'' na Novoj TV.

