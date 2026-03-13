S ovom baladom obilježio je 2000-e, ali slava mu nije donijela miran život

Alex Band, pjevač benda The Calling poznat po hitu "Wherever You Will Go", doživio je veliku slavu početkom 2000-ih, ali i brojne turbulencije u karijeri i privatnom životu, nakon čega danas nastavlja povremeno nastupati.

Početkom 2000-ih pjesma "Wherever You Will Go" bila je jedna od najemitiranijih rock balada na svijetu, a njezin autor i pjevač Alex Band, frontmen benda The Calling, postao je globalna zvijezda.

Ipak, iza tog velikog uspjeha krije se turbulentna životna priča obilježena usponima, padovima, kontroverzama i dramatičnim događajima.

Band je rođen 8. lipnja 1981. u Los Angelesu u obitelji duboko povezanoj s filmskom industrijom. Naime, njegov otac Charles Band bio je poznati filmski producent i redatelj, dok je njegov djed Albert Band također radio u filmu. Zbog takvog okruženja Alex je od malih nogu bio okružen umjetnošću. Već kao dijete pojavljivao se u očevim filmovima, a glazba ga je počela privlačiti vrlo rano – gitaru je počeo svirati i pisati pjesme već s osam godina.

Galerija 9 9 9 9 9

Alex Band - 1 Foto: YouTube Screenshot

Alex Band - 3 Foto: Afp

Inspiraciju je pronalazio u bendovima poput Pearl Jama, Bon Jovija, Traina i U2, a ubrzo je počeo osnivati svoje prve školske bendove.

Tijekom tinejdžerskih godina upoznao je gitarista Aarona Kamina, s kojim je počeo pisati pjesme i nastupati pod različitim imenima bendova. Njihov projekt najprije je nosio naziv Generation Gap, a kasnije i Next Door.

Alex Band - 5 Foto: Afp

Alex Band - 4 Foto: Afp

Već s 15 godina Alex je potpisao prvi diskografski ugovor i napustio školu kako bi se posvetio glazbi. Tako je nastao bend The Calling, koji će ubrzo osvojiti svjetsku publiku.

Pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je bend objavio album "Camino Palmero". Album je prodan u više od 5 milijuna primjeraka, a singl "Wherever You Will Go" postao je ogroman hit.

Alex Band - 1 Foto: Afp

Alex Band - 4 Foto: YouTube Screenshot

Pjesma je 23 tjedna bila na vrhu Adult Top 40 ljestvice i kasnije je proglašena jednom od najvećih pop pjesama desetljeća.

Bend je nastavio nizati uspjehe s pjesmama poput "Adrienne", "Could It Be Any Harder", "Our Lives" i "Things Will Go My Way". Drugi album "Two" objavljen je 2004. i također je postigao međunarodni uspjeh, a pjesma "Our Lives" čak je korištena na zatvaranju Olimpijskih igara u Ateni.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se početka Tatjane Jurić? Bila je rado viđeno televizijsko lice, a zatim se posvetila drugom poslu

Ipak, unatoč uspjehu, bend se ubrzo počeo raspadati zbog internih problema i promjena u glazbenoj industriji.

Nakon što je The Calling 2005. otišao na neodređenu pauzu, odlučio je pokrenuti solo karijeru. Godine 2010. objavio je album "We’ve All Been There", čiji je singl "Tonight" korišten kao tematska pjesma Svjetskog prvenstva u nogometu. Također je surađivao s legendarnim gitaristom Carlosom Santanom na hitu "Why Don’t You & I", čime je dodatno proširio svoju glazbenu karijeru. Unatoč tim projektima, nikada više nije dosegnuo popularnost koju je imao s The Callingom.

Jedan od najšokantnijih događaja u njegovu životu dogodio se 2013. godine. Nakon koncerta na festivalu u Lapeeru u Michiganu, Band je izašao iz hotela u ranim jutarnjim satima kada su ga navodno dvojica muškaraca otela, pretukla i opljačkala.

Prema njegovoj izjavi, napadači su ga odvukli u kombi, tukli palicom i tražili njegov holivudski novac. Na kraju su ga bacili na željezničke tračnice, gdje je zadobio ozljede kralježnice i završio u bolnici. Incident je izazvao veliku medijsku pozornost, a neki su čak sumnjali u istinitost priče, što je Band oštro negirao.

Alex Band - 5 Foto: Profimedia

Alex Band - 3 Foto: Profimedia

Alex Band - 4 Foto: Profimedia

Bio je nekoliko puta u braku. Nakon propalih brakova s Jennifer Sky i Kristin Blanford, oženio se za Shaynu Weber, s kojom je i danas u braku i ima sina.

Iako više nije na vrhuncu popularnosti kao početkom 2000-ih, Alex Band i dalje je aktivan u glazbi. The Calling se povremeno okuplja i nastupa, a posljednjih godina objavili su i nove pjesme te nastavljaju nastupati pred vjernom bazom obožavatelja.

Danas živi u Los Angelesu, gdje se bavi glazbom, pisanjem pjesama i povremenim turnejama.

Iako je njegova karijera prošla kroz brojne uspone i padove, Alex Band i dalje ostaje glas koji mnogi pamte po jednoj od najpoznatijih rock balada 2000-ih.

Za generaciju koja je odrasla uz "Wherever You Will Go", njegova glazba i dalje ima posebno mjesto.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Noge iz snova u kratkoj haljinici zasjenio detalj koji je potaknuo sve glasnija nagađanja!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate li se vještice Bonnie iz hit-serije? Otkrila je veliku promjenu u životu

Pogledaji ovo Celebrity Slomljena Aleksandra Prijović tješila folk-pjevača nakon obiteljske tragedije, suze nije mogla zadržati

Pogledaji ovo Celebrity Rijetko uhvaćeni trenuci: Brad Pitt prepustio se nježnostima s 33 godine mlađom partnericom