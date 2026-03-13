Prisjetite se kako je Tatjana Jurić izgledala u počecima karijere: Prirodnom ljepotom uvijek je osvajala

Od početka karijere do danas Tatjana Jurić prošla je veliku transformaciju – i privatno i profesionalno, a dok se oprašta od radija nakon 15 godina, prisjetite se kako je popularna voditeljica izgledala na samim počecima svoje karijere.

Tatjana Jurić, jedno od najprepoznatljivijih radijskih lica u Hrvatskoj, iznenadila je svoje pratitelje emotivnom objavom u kojoj je otkrila kako nakon čak 15 godina odlazi s radija. Vijest je brzo odjeknula među fanovima koji su u komentarima priznali da će im nedostajati njezin glas i energija koja ih je godinama budila i pratila kroz svakodnevicu.

U objavi je Tatjana podijelila fotografiju iz studija te kratko, ali emotivno poručila kako zatvara jedno veliko životno poglavlje.

Tatjana Jurić - 2 Foto: Tatjana Jurić/Instagram

Iako nije ulazila u previše detalja, jasno je dala do znanja da joj ova odluka nije bila laka, ali da je došlo vrijeme za nove izazove.

Odlazak s radija potaknuo je i val nostalgije, pa se mnogi prisjećaju njezinih početaka. Tatjana je na scenu stupila još početkom 2000-ih i to na televiziji, a već tada je plijenila pažnju svojom karizmom, prepoznatljivim glasom i prirodnom energijom pred mikrofonom.

Tatjana Jurić - 2 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Tatjana Jurić - 4 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Tatjana Jurić Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Tatjana Jurić u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' - 10 Foto: Nova TV

Dok danas slovi za jednu od najpoznatijih radijskih voditeljica u regiji, njezini prvi javni nastupi izgledali su potpuno drugačije. Ipak, do danas je zadržala mladolik izgled te i sa svojih 44 godine blista.

Tatjana Jurić Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Tatjana Jurić Foto: Marko Miscevic/Cropix

Tatjana Jurić Foto: Marko Miscevic/Cropix

Tatjana Jurić Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Više njenih starih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Danas, s godinama iskustva iza sebe, Tatjana Jurić ostaje jedno od najpoznatijih medijskih imena u Hrvatskoj.

