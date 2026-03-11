Promjena koju su svi primijetili: Novi izgled Breskvice izazvao raspravu na mrežama

Izgled pjevačice Breskvice ponovno je izazvao rasprave na društvenim mrežama nakon novih fotografija na kojima mnogi tvrde da izgleda drugačije, posebno zbog izduženije brade i vilice, pa su se pojavila nagađanja o mogućim estetskim zahvatima.

Izgled mlade pjevačice Breskvice ponovno je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što su se pojavile njezine nove fotografije i snimke.

Mnogi pratitelji tvrde da pjevačica danas izgleda znatno drugačije nego ranije, zbog čega su odmah krenule rasprave o mogućim estetskim zahvatima.

Breskvica - 6 Foto: Breskvica/Instagram

Posebno se komentira njezina vilica i brada, koje prema mišljenju dijela publike sada djeluju puno izraženije i izduženije nego prije. Nekada mekše i zaobljenije crte lica sada izgledaju oštrije, što je potaknulo nagađanja da je možda riječ o estetskoj korekciji.

Društvene mreže brzo su se napunile komentarima, a neki korisnici nisu štedjeli riječi. Pojedini su je čak uspoređivali s likom iz filma "Vrisak", dok su drugi pisali: "Što je uradila od svoje ljepote?" i "Bila je prelijepa, ovo joj nije trebalo".

Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ipak, dio obožavatelja stao je u njezinu obranu i poručio da svatko ima pravo odlučivati o vlastitom izgledu te da su važniji njezin talent i glazba nego promjene u fizičkom izgledu.

Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Instagram

Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Instagram

Breskvica se zasad nije javno oglasila o nagađanjima koja kruže internetom. No poznato je da je tijekom godina već mijenjala pojedine detalje svog izgleda, zbog čega mnogi smatraju da eventualne nove promjene ne bi bile veliko iznenađenje.

Breskvica - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U međuvremenu je na jednoj od svojih TikTok objava ograničila komentare, čime je očito pokušala spriječiti daljnje vrijeđanje i ismijavanje na svom profilu.

