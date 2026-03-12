Obiteljski život postao je središte života Semente Rajhard: ''Djeca te jako promijene...''

Roditeljstvo često donese najljepše, ali i najintenzivnije emocije koje čovjek može doživjeti. Glumica i pjevačica Sementa Rajhard uživa u majčinstvu. Našoj Patriciji Novaković otkrila je komu su sličniji njezini mališani Vito i Stela, koliko su je promijenili i u čemu trenutačno najviše uživa.

Život Semente Rajhard od samog je početka bio sve samo ne običan. Odrastala je putujući s obitelji koja je radila u cirkusu, pa je tako naviknuta na pozornicu i publiku. Danas je Sementa prije svega majka dvoje djece, sina i kćeri, a obiteljski život postao je središte njezine svakodnevice.

''Djeca te jako promijene, sad znam što znači biti anksiozan, vrijeme jako brzo prođe, znači najviše me strah kako djeca odrastaju nenormalno brzo, i strašiš se svega, bojim se kako ću je pustiti prvi puta u školu, majčinstvo jednako strah'', priznaje nam Sementa.

Sementa Rajhard - 4 Foto: In Magazin

A dijele li i najmlađi maminu ljubav prema umjetnosti?

''Mame traže samo sebe u djeci, znači moja djeca su plava, ja sam tamna, i onda svi kažu na tatu su, a ja kažem na tatu su ali su moji iznutra, ja stalno tražim nešto u njima. Vole umjetnost, oboje vole glazbu, Stela jako voli plesati i pjevati, a Vito je prvo proplesao nego što je prohodao, a s druge strane kao i muž vole sport, za Vitu još ne znamo, ali Stela voli skijanje, konstantno je na 100 kako bi ja rekla'', govori Sementa.

''Razlika između Vita i Stele je što je Vito jako mazan i to je očito ono mamin sin, ali to je stvarno istina, tako da je meni najljepše kad je taj mazni dio jutarnje rutine, Stela nije bila tako mazna kako beba, ali sad je najljepše kad dotrči iz vrtića nebitno jel idem ja po nju ili netko drugi, odmah zagrljaj i vice mama i 6 crteza donese iz vrtica, to je ono nešto najljepše'', govori.

Kada pogleda unatrag na svoj put, od cirkuskih dana djetinjstva do današnjeg života jasno je da iza nje stoji jedno vrlo neobično životno iskustvo.

Sementa Rajhard - 3 Foto: In Magazin

''Imam dva brata, starijeg i mlađeg, i nismo bili mirni, mi smo odrasli u lunaparku i još uvijek smo dio lunaparka, mi još uvijek zajedno vodimo firmu, nekako sam s njim naučila biti jako borbena, naučila sam sve o tim muškim spikama, i to mi je baš super'', govori.

Kao i mnoge žene koje rade u javnim profesijama, Sementa pokušava pronaći ravnotežu između majčinstva, karijere i privatnog života.

''Najgore vrijeme za jednu glumicu ili pjevačicu je ovo vrijeme kad si doma, kad imaš obitelj, kad ta djeca moraju odrasti, jer kao mame želimo biti doma, biti dio svega što dođe, prva riječ, prvi koraci i želiš biti doma, a s druge strane srce te veže za snimanje, za studio, za nastupe kao što je to recimo meni. I nezahvalan dio toga je što tebe ne čeka ured, nego te čekaju kastinzi, borba sa tom nekom novom populacijom koja je došla i nekako teže možemo doći na isti nivo''.

Od djevojčice koja je odrasla putujući s obitelji do žene koja danas gradi vlastitu obitelj, Sementa Rajhard pokazuje kako se pozornica katkad mijenja, ali ljubav prema publici ostaje ista.

