Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati, koji ju je odgojio nakon smrti majke i brata

Holivudske gene ponekad je nemoguće sakriti, čim se pojavila pred fotografima, mnogi su odmah primijetili koliko ova mlada žena nalikuje svom slavnom ocu.

Na jednom glamuroznom događanju pažnju fotografa privukla je elegantna mlada žena u jednostavnoj, ali efektnoj crnoj haljini. Njezin klasičan stil, profinjene crte lica i samouvjereni osmijeh odmah su potaknuli komentare – mnogi su primijetili kako nevjerojatno podsjeća na jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca.

Duga crna haljina, minimalistički make-up i zalizana kosa naglasili su njezinu prirodnu ljepotu, a brojni su se zapitali od koga je naslijedila tako prepoznatljive crte lica. Posebno su u oči upale oči, osmijeh i izražaj koji podsjećaju na njezina slavnog oca.

Riječ je o Elli Travolti, kćeri legendarnog glumca Johna Travolte.

Ella već neko vrijeme privlači pažnju javnosti, a mnogi primjećuju da sve više nalikuje slavnom tati iz mlađih dana. Osim izgleda, naslijedila je i ljubav prema filmu i umjetnosti pa se povremeno pojavljuje na crvenim tepisima i u javnosti.

No, djetinjstvo joj nije bilo bajkovito. Godine 2009. obitelj pogađa prva velika tragedija – smrt njezina starijeg brata Jetta Travolte, koji je preminuo u 17. godini od posljedica teškog epileptičnog napadaja tijekom odmora na Bahamima. Ella se tada povukla iz javnosti, a njezin osmijeh nestao je iz medija.

Dok se svijet 2020. godine borio s pandemijom, Ella Bleu proživljavala je svoju najdublju tugu. Nakon dvije godine tihe borbe s rakom dojke njezina majka, glumica Kelly Preston, preminula je 12. srpnja 2020. u dobi od samo 57 godina. Kelly nikada nije javno govorila o bolesti – borila se hrabro, u tišini i dostojanstveno.

Ella je majčinu smrt doživjela kao golem emocionalni udarac.

''Imala sam čast imati te kao majku. Svaki dan je bio blagoslov'', napisala je tada u emotivnoj objavi. Od tog trenutka Ella je odlučila svoju tugu pretočiti u glazbu i umjetnost.

Inspirirana majkom Ella počinje pisati pjesme tijekom pandemije. U pjesmi ''Little Bird'' nježno se obraća Kelly, a EP "Colors of Love" postaje emotivni glazbeni dnevnik izgubljene kćeri. Glazbom ne liječi samo sebe – nego i dodiruje one koji su prošli kroz sličan gubitak.

Osim glazbe, Ella se vraća i glumi. U trilernom filmu ''The Poison Rose'' iz 2019. glumi uz oca Johna Travoltu i Morgana Freemana. Također, 2022. debitira kao manekenka na New York Fashion Weeku, a 2024. osvaja i Milan Fashion Week. No ovoga puta ne dolazi kao ''Travoltina kći'' – već kao Ella Bleu, umjetnica s vlastitim stilom i glasom.

Iako joj je život bio ispunjen reflektorima, tragedijama i slavom, Ella Bleu danas vodi tihu, ali snažnu borbu za vlastiti identitet. Njena priča nije bajka, ali je priča hrabrosti. Djevojčica iz holivudske dinastije postala je žena koja iz gubitka stvara umjetnost.

