Znate li čija je ovo kći? Izgubila je majku i brata, a odgojio ju je slavni otac

Ova mlada dama preslika je svog oca, a njen život zavijen je tragedijama.

Prelijepu brinetu slavni tata dugo je skrivao od javnosti, no posljednjih godina sve je češće pred svjetlima reflektora.

Mnogi će po njezinu osmijehu i modrim očima prepoznati o kome je riječ, a za one koji to nisu uspjeli – riječ je o Elli Bleu Travolti, kćeri holivudske legende Johna Travolte.

Ella Bleu rođena je 3. travnja 2000. u Los Angelesu, gdje je i započela svoje prve korake pred kamerama. Već sa 7 godina pojavila se uz oca u Disneyjevoj komediji ''Old Dogs'', a publika je odmah primijetila njezin prirodni šarm.

No, djetinjstvo joj nije bilo bajkovito. Godine 2009. obitelj pogađa prva velika tragedija – smrt njezina starijeg brata Jetta Travolte, koji je preminuo u 17. godini od posljedica teškog epileptičnog napadaja tijekom odmora na Bahamima. Ella se tada povukla iz javnosti, a njezin osmijeh nestao je iz medija.

Dok se svijet 2020. godine borio s pandemijom, Ella Bleu proživljavala je svoju najdublju tugu. Nakon dvije godine tihe borbe s rakom dojke njezina majka, glumica Kelly Preston, preminula je 12. srpnja 2020. u dobi od samo 57 godina. Kelly nikada nije javno govorila o bolesti – borila se hrabro, u tišini i dostojanstveno.

Ella je majčinu smrt doživjela kao golem emocionalni udarac.

''Imala sam čast imati te kao majku. Svaki dan je bio blagoslov'', napisala je tada u emotivnoj objavi. Od tog trenutka Ella je odlučila svoju tugu pretočiti u glazbu i umjetnost.

Inspirirana majkom Ella počinje pisati pjesme tijekom pandemije. U pjesmi ''Little Bird'' nježno se obraća Kelly, a EP "Colors of Love" postaje emotivni glazbeni dnevnik izgubljene kćeri. Glazbom ne liječi samo sebe – nego i dodiruje one koji su prošli kroz sličan gubitak.

Osim glazbe, Ella se vraća i glumi. U trilernom filmu ''The Poison Rose'' iz 2019. glumi uz oca Johna Travoltu i Morgana Freemana. Također, 2022. debitira kao manekenka na New York Fashion Weeku, a 2024. osvaja i Milan Fashion Week. No ovoga puta ne dolazi kao ''Travoltina kći'' – već kao Ella Bleu, umjetnica s vlastitim stilom i glasom.

Iako joj je život bio ispunjen reflektorima, tragedijama i slavom, Ella Bleu danas vodi tihu, ali snažnu borbu za vlastiti identitet. Njena priča nije bajka, ali je priča hrabrosti. Djevojčica iz holivudske dinastije postala je žena koja iz gubitka stvara umjetnost.

