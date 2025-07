Ivana Mišerić otkrila zašto odlazi s radija nakon 12 godina: ''Iskreno...''

Omiljena radijska voditeljica Ivana Mišerić raspričala se o svom razlogu odlaska s Otvorenog radija.

Radijski voditelji Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić oprostili su se prošli tjedan od svojih slušatelja na Otvorenom radiju.

Njih troje vodili su jutarnju emisiju godinama, a ta vijest šokirala je njihove vjerne slušatelje, koji su s njima kratili jutarnje gužve do posla.

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 2 Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

''Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop'', rekla je Ivana Mišerić, prenosi tportal.

Nakon te šokantne vijesti Mišerić je otkrila zašto odlazi s radija nakon 12 godina.

''Možda ću tijekom nekog vremena i sama nešto više reći na tu temu, kada se posložim i možda nešto napišem i na Instagramu. No definitivno nema nikakve zle krvi, nema nekih loših emocija zbog kojih smo otišli s radija. Iskreno, tu nije bilo ništa loše, ali je to bila naša odluka jer mislimo da je to nama trebalo kao ljudima da se malo rastegnemo, narastemo i napravimo neku promjenu. Jednostavno osjetiš kada si tolike godine, bez obzira na to što je lijepo, nekako je moj stav kad se odlučiš za tako neku veliku odluku, ne treba je donijeti u strahu i lošoj emociji. Nego baš kad si stabilan i kad ti je dobro. Tada možeš u glavi biti dovoljno racionalan da kažeš: 'O.K., sada je vrijeme za možda nešto drugo'. Eto, doslovno smo mi tako to sve zaključili. U svakom slučaju, ne postoje neki loši razlozi o odlasku ako na to ciljate'', priznala je voditeljica za Večernji.

Ivana Mišerić - 2 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naš izbornik nije propustio najemotivniju večer ovoga ljeta!

''Mi se nećemo razići, ostat ćemo zajedno kao jedan kolektiv, nadam se poslovno, a privatno sigurno. Poruka je da slušatelji uz radio nikada nisu sami, lijepo je bilo pripadati nečemu, a mislim da je upravo u tome ta moć radija. I zato su se slušatelji vezali uz nas, ali i mi uz njih jer radio ima neku svoju posebnu magiju. Ipak je tu najvažniji medij glas iz kojeg izađe puno emocija i zato mislim da kad god se netko osjeća usamljeno ili treba nekog, kad upali radio, ima društvo i nije sam. Ako pronađeš dobru ekipu koju slušaš, onda imaš i prijatelja'', zaključila je.

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Inače, ''Jutro na Otvorenom'' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac sredinom travnja nagrađen je i Večernjakovom ružom.

