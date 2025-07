Kakav šok! Omiljeni radijski trio napušta jutarnji program: ''Zadnje jutro...''

Ivana Mišerić, Bruno Bucić i Filip Han odlaze s Otvorenog radija, vodili su svoju posljednju radijsku smjenu.

Radijski voditelji Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić oprostili su se u petak ujutro od svojih slušatelja na Otvorenom radiju.

Njih troje vodili su jutarnju emisiju godinama, a ova vijest šokirala je njihove vjerne slušatelje, koji su s njima kratili jutarnje gužve do posla.

''Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop'', rekla je Ivana Mišerić, prenosi tportal.

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 2 Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Nakon što su im kolege podijelili poklone, sa slušateljima se oprostila Ivana Mišerić.

''Hvala što ste nas prihvatili takvi kakvi jesmo i pustili nas blizu. Napravili ste bolje ljude od nas. Ovaj radio mi je bio dom i obitelj. I ljudi koji su ovdje i ljudi koje ne vidimo, ali ih osjetimo svako jutro. Kad mi je bilo najteže, ovo me je izvuklo i vratilo me u život, održalo me na životu. To je činjenica. Hvala vam, dobri ljudi, bili ste najbolje društvo u ovoj svakodnevici. I hvala Otvorenom radiju i svima s kojima smo dijelili svakodnevicu. Puno vas volim.''

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Filip Han s njom je vodio deset godina, a Bruno Bucić popularnom se trojcu pridružio posljednji, prije osam godina.

"Hvala što ste nas slušali, savjetovali, uvijek ste nas štitili. Hvala što ste bili tu i nekad kad je nama bilo teško. Možda to niste ni znali, ali olakšali ste. Hvala vam. Bolji smo zbog vas'', rekao je Bruno.

Je li vam žao zbog odlaska ove ekipe? Da, užasno! Samo njih sam slušao/la

Ne, nisam ih slušao/la Da, užasno! Samo njih sam slušao/la

Ne, nisam ih slušao/la Ukupno glasova:

Ivana Mišerić, Bruno Bucić, Filip Han - 6 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Od njih se oprostila i kolegica Kasandra Fučijaš, koja vodi popodnevnu šihtu s kolegom Vedranom Carom.

Filip Han na Instagramu Foto: Instagram

Inače, ''Jutro na Otvorenom'' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac sredinom travnja nagrađen je i Večernjakovom ružom.

Na društvenim mrežama također su često zabavljali slušatelje i pratitelje, a imali su i serijal ''Masteršeflja'', u kojem je kuhao kolega Bruno.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Paparazzi uhvatili strastvene prizore DJ-a i nasljednice automobilskog carstva poznate po skandaloznim izjavama

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Topić Jelene Karleuše umalo je popucao na njezinim bujnim atributima, koje je s ponosom istaknula

Galerija 18 18 18 18 18