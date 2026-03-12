Naš plesač na duhovit način otkrio radosnu novost: ''Je l' moram ja reć' rodi?''

Hrvatski plesač Marko Mrkić i njegova supruga imaju veliki razlog za slavlje, par je na društvenim mrežama otkrio da čekaju svoje prvo dijete, a vijest su pratiteljima objavili na duhovit i vrlo simpatičan način.

Hrvatski plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea čekaju svoje prvo dijete, a sretnu vijest podijelio je s pratiteljima na Instagramu i to na prilično duhovit način.

Mrkić je objavio video u kojem njegova trudna supruga stoji i promatra rodu u gnijezdu, dok on iza kamere zbunjeno i kroz šalu komentira situaciju.

''Je l' ja sad rodi moram reć adresu il' ona sama zna di treba doć?'', pita se u videu, a zatim nastavlja nizati pitanja koja su nasmijala njegove pratitelje.

''Je l' to ide po prebivalištu ili boravištu? Što ak' se preselimo? Gdje je glavni šalter za rode koje nose bebe? Znam za onaj u Lonjskom Polju, treba mi podružnica u ZG'', napisao je u opisu objave.

Video je brzo prikupio brojne reakcije, a komentari su se napunili čestitkama i emotikonima srca.

''Aaaaa dobri dragi ljudi, čestitaaaaam!'', ''Hahahaha obožavam!'', ''Čestitke!'', ''Jedva čekamo bebicu'', ''Sad kreće show'', ''Čestitam dragi ljudi'', ''Mislim da originalniji video nisam vidjela do sada'', ''Jako originalno, jedva čekanje!'', neki su od komentara.

Sudeći po reakcijama, Markov način objave vijesti o prinovi pokazao se kao pun pogodak – nasmijao je publiku, ali i dirnuo one koji su im odmah poželjeli sve najbolje u novom životnom poglavlju.

Marko i Antea vjenčali su se prošle godine u kolovozu. Kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje pogledajte OVDJE.

