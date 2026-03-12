Andrea Šušnjara objavila novu pjesmu koja je nastala iz osobno teškog iskustva

Andrea Šušnjara objavila je snažnu baladu „Ljubavni kockari”, svoj prvi singl koji u potpunosti autorski potpisuje

Pjevačica Andrea Šušnjara objavljuje novu pjesmu, snažnu baladu “Ljubavni kockari”, a velika je novost da se prvi put okušala kao autorica glazbe i stihova. Dugo je skicu pjesme čuvala samo za sebe, a onda je tužan događaj probio sve emotivne brane i u kratkom vremenu pjesma je bila dovršena.

Nakon trinaest godina ostala je bez svog voljenog psa Koka koji joj je bio i sreća i utjeha, a ogromnu bol zbog gubitka ljubimca pretočila je u stihove, što je imalo terapeutski učinak.

“Prvotna ideja pjesme je bila anti ljubavna tematika, međutim pjesma me odvela u potpuno suprotnom smjeru i postala prava ljubavna balada. Stajala je među brojnim mojim skicama koje nikada nisam imala hrabrosti nikome ni pokazati, a kamoli oživjeti i podijeliti sa svima. Zahvalna sam svom dečku koji me podržao na mom autorskom putu i koji mi je dao hrabrost da pjesmu pokažem i drugima, a pogotovo ljudima iz biznisa. Kada sam je poslala Tončiju Huljiću i mom producentu Hrvoju Domazetu, dočekali su je s velikim odobravanjem, što mi puno znači", ispričala je donedavna pjevačica Magazina.

Andrea Šušnjara - 2 Foto: Ivan Gudić/PR

Pogledaji ovo Celebrity Beckhamov sin skinuo majicu i izazvao pomutnju na mrežama: "Nemoj nam to raditi!"

"Pjesmu sam završavala u trenucima najveće boli kada sam ostala bez svog psa koji mi je 13 godina bio vjeran prijatelj, danima mi se vrtjela u glavi jer sam zaista osjećala stihove "ne može sve zauvijek da traje, ni kada čovjek sve od sebe daje"... Uz nju sam prošla najtežih mjesec dana mog života. Srećom, Bog mi je dao dar da svoju tugu mogu pretvoriti u nešto lijepo i podijeliti je s drugima”, iskrena je Andrea koja ovom pjesmom pred publiku izlazi potpuno ogoljena, izlažući svoje najskrivenije osjećaje.

Andrea Šušnjara - 4 Foto: Ivan Gudić/PR

S velikom pažnjom birala je lokacije snimanja spota za svoj prvi autorski singl. Zajedno s redateljem Leom Bartulicom radnju je odlučila smjestiti ispred fascinantnog Mauzoleja Ivana Meštrovića, našeg najvećeg kipara, u Otavicama kraj Drniša. Monumentalni spomenik naglasio je ljepotu i snagu pjesme u čijim će se životnim stihovima mnogi pronaći, a scena vožnje oldtimerom kroz inspirativni krajolik cijelom spotu dala je duh nekih starih vremena. Ljubavni kadrovi snimani su u luksuznoj vili kraj Splita, a upotpunio ih je mladi perspektivni glumac Maro Drobnić koji je široj publici poznat po ulogama u brojnim domaćim serijama i mega popularnoj seriji Game of Thrones.

Andrea Šušnjara - 3 Foto: Ivan Gudić/PR

Ovo je treći Andrein samostalni singl nakon izlaska iz legendarne grupe Magazin u kojoj je provela punih četrnaest godina. Pjesme “Ja bi još” i “Normala” publika je sjajno prihvatila te ih zajedno s Andreinim drugim mnogobrojnim hitovima pjeva uglas na svim njenim koncertima koji su epicentar vrhunske zabave i odlične atmosfere jer je ova simpatična pjevačica poznata po tome da daje svoj maksimum u svakom tonu. Dugogodišnje iskustvo nastupanja na najvećim pozornicama Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, kao i turneje po Americi, Kanadi i Australiji, izbrusili su Andrein zabavljački karakter pa gdje god dođe sa svojim bendom, odličan provod je zagarantiran.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Dekolte, detalji i prozirna haljina: Kad se Heidi Klum pojavila, pogledi su bježali na sve strane

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

Pogledaji ovo Celebrity Nešto se kuha! Fatalna Slavonka zapaprila neočekivanim novostima uz vruće kadrove

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hollywood pod posebnim nadzorom: Velike mjere sigurnosti uoči dodjele Oscara