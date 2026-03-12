Momčilo Otašević snježnim prizorima otkrio kako provodi dane dok ne snima

Momčilo Otašević podijelio je fotografije s planinarenja u austrijskom Nassfeld-Pressegger Seeu, gdje je uživao u snježnim planinskim prizorima.

Zvijezda serija "Kumovi" i "U dobru i zlu" Momčilo Otašević slobodno vrijeme iskoristio je za bijeg u prirodu pa je na društvenim mrežama podijelio fotografije s planinarenja u popularnom austrijskom planinskom području Nassfeld-Pressegger See.

Na fotografijama koje je objavio vidi se kako uživa u zimskom planinskom krajoliku okruženom impozantnim snježnim vrhovima i netaknutim planinskim padinama.

Galerija 27 27 27 27 27

Otašević je za ovu avanturu bio potpuno opremljen nosivši crvenu planinarsku jaknu, kacigu, ruksak i skije koje je prebacio preko ramena, dok je u rukama držao štapove za uspon.

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Momčilo Otašević - 4 Foto: Instagram

Momčilo Otašević, Na granici Foto: Nova TV

Pogledaji ovo inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

Glumac na fotografijama pozira na snježnoj padini s pogledom na dramatične stijene i planinske vrhove u pozadini, očito uživajući u planinskom zraku i spektakularnom pogledu. Unatoč tome, ne krije kako čeka drugo godišnje doba.

"101 dan do ljeta…", napisao je uz kratku fotogaleriju, aludirajući na odbrojavanje do toplijih dana, iako je očito da mu ni snježni uvjeti ne smetaju u avanturama na otvorenom.

Mirna Mihelčić i Momčilo Otašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Momčilo Otašević, Zora dubrovačka Foto: Nova TV

Na jednom ranijem odmoru bio je sa sestrom Sanjom. Kako izgleda, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda njegov otac, pogledajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

Pogledaji ovo Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala dio njegova rođendanskog slavlja, jednostavna torta ukrala pažnju

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner ponosno pokazala sina, svi kažu da je preslika oca Vlade Kalembera