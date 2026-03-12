Dekolte, detalji i prozirna haljina: Kad se Heidi Klum pojavila, pogledi su bježali na sve strane

Atraktivna manekenka pojavila se u upečatljivoj crnoj haljini koja je naglasila njezinu figuru, a modni detalji privukli su brojne poglede na ulicama New Yorka.

Heidi Klum ovih je dana privukla pažnju kada je prošetala New Yorkom, a njezina modna kombinacija nije mogla proći nezapaženo.

Poznata manekenka nosila je crnu haljinu dubokog dekoltea koja je naglasila njezinu figuru, dok su dramatični rukavi ukrašeni bijelim detaljima cijelom izdanju dali poseban modni efekt.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Haljina je imala i prozirni donji dio, što je stylingu dodalo dozu odvažnosti.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Cjelokupni izgled upotpunila je crnim salonkama na visoku petu, Chanel torbom preko ramena i velikim sunčanim naočalama.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Dobro raspoložena Heidi nasmiješila se fotografima i mahala im dok je prolazila ulicom, a njezina modna kombinacija ponovno je potvrdila zašto je godinama smatraju jednom od najbolje odjevenih zvijezda.

Heidi Klum Foto: Profimedia

