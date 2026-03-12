Dan za pamćenje! Maja Šuput odvela sinčića na čarobno mjesto, podijelila je i fotke!

Popularna pjevačica sa svojim je sinom provela razigran dan, a djelić njihove male avanture pokazala je i pratiteljima na Instagramu.

Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila posebne trenutke sa svojim sinčićem Bloomom.

Naime, njih dvoje posjetili su Muzej iluzija, gdje su uživali u zabavnom danu punom neobičnih prizora i smijeha, a pjevačica se pohvalila i brojnim fotografijama.

''Dan pun iluzije, smjeha i ljubavi'', napisala je mama Maja.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 10 Foto: Instagram

Fotografije su brzo raznježile njezine pratitelje, koji su u komentarima pohvalili njihove zajedničke trenutke i uputili brojne lijepe poruke.

''Predobro, baš se uživali'', ''Top'', ''Predivno'', ''Maja živi u svom filmu, sva po svom ritmu, vidi se veselje'', dio je komentara s Instagrama.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja i partner Šime Elez nedavno su donijeli filmsku atmosferu u crno-bijelim kadrovima! Više o ome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 2 Foto: Instagram

