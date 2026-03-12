Dan za pamćenje! Maja Šuput odvela sinčića na čarobno mjesto, podijelila je i fotke!

Popularna pjevačica sa svojim je sinom provela razigran dan, a djelić njihove male avanture pokazala je i pratiteljima na Instagramu.
Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila posebne trenutke sa svojim sinčićem Bloomom.3 vijesti o kojima se priča posrnuli glumac Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu! da vas prođu trnci Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića impresivna karijera! Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!
Naime, njih dvoje posjetili su Muzej iluzija, gdje su uživali u zabavnom danu punom neobičnih prizora i smijeha, a pjevačica se pohvalila i brojnim fotografijama.
''Dan pun iluzije, smjeha i ljubavi'', napisala je mama Maja.
Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 10 Foto: Instagram
Fotografije su brzo raznježile njezine pratitelje, koji su u komentarima pohvalili njihove zajedničke trenutke i uputili brojne lijepe poruke.
Pogledaji ovo Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala dio njegova rođendanskog slavlja, jednostavna torta ukrala pažnju
''Predobro, baš se uživali'', ''Top'', ''Predivno'', ''Maja živi u svom filmu, sva po svom ritmu, vidi se veselje'', dio je komentara s Instagrama.
Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 6 Foto: Instagram
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Hollywood pod posebnim nadzorom: Velike mjere sigurnosti uoči dodjele Oscara
Maja i partner Šime Elez nedavno su donijeli filmsku atmosferu u crno-bijelim kadrovima! Više o ome pisali smo OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 2 Foto: Instagram
Galerija 25 25 25 25 25
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Košarkaško čudo iz susjedstva koje je pokorilo NBA vodilo je pravnu bitku s vlastitom majkom!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu
Pogledaji ovo Celebrity Bosanska pjevačica o fenomenu iz Vinkovaca koji puni dvorane diljem regije: ''Ja se sa svima svađam...''