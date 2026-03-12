Fani Stipković kadrovima iz daleke destinacije otkrila grad koji joj budi posebne uspomene

Fani Stipković podijelila je video iz meksičkog grada Tlaquepaquea, poručivši da će joj Meksiko uvijek biti posebno mjesto jer je tamo živjela s Fernandom Hierrom dok je radio kao sportski direktor Guadalajare.

Sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković podijelila je na društvenim mrežama video iz Meksika, zemlje u kojoj je jedno vrijeme živjela sa svojim suprugom, bivšim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom.

Fani je objavila snimku iz slikovitog grada Tlaquepaque, poznatog po živopisnim ulicama, umjetničkim galerijama i tradicionalnoj meksičkoj arhitekturi. U opisu objave otkrila je koliko joj se ova zemlja posebno urezala u sjećanje.

Fani Stipković - 6 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Meksiko će mi uvijek biti posebno mjesto. Postoje mjesta koja ne ostanu samo u sjećanju… nego u duši", napisala je Fani uz emotikone srca i meksičke zastave.

Stipković je u Meksiku živjela u razdoblju kada je Hierro bio sportski direktor slavnog meksičkog kluba Chivas Guadalajara. Tijekom tog vremena par je često dijelio trenutke iz života u toj zemlji, a Fani je upoznavala lokalnu kulturu, gradove i tradiciju.

Fani Stipković - 3 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković - 4 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

U novom videu vidi se kako ponovno istražuje šarmantne ulice Tlaquepaquea, uživajući u opuštenoj atmosferi grada koji joj, očito, nosi posebne uspomene.

Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima istaknuli koliko je Meksiko čarobna destinacija, ali i kako se vidi da je Fani s tom zemljom razvila posebnu emocionalnu povezanost.

Fani Stipković Foto: Instagram

Fani Stipković - 4 Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro, proslava sinovog rođendana Foto: Instagram

Stipković s Hierrom ima sina, a kako se obitej lani provela na Korčuli, pogledajte OVDJE.

Kako je izgledala u djetinjstvu, pogledajte OVDJE.

