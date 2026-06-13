Nesvakidašnja suknja naše glumice odabir je samo za hrabre, no ona ju itekako zna iskombinirati!

Poznata glumica Anica Kovačević bila je među zamijećenijim licima na zagrebačkoj špici, a njezino modno izdanje privuklo je posebnu pozornost zahvaljujući neobičnoj asimetričnoj suknji koja nije mogla proći nezapaženo.

Subotnja špica u središtu Zagreba ponovno je okupila brojne ljubitelje mode, a među njima se istaknula i glumica Anica Kovačević.

Svojim upečatljivim modnim izdanjem privukla je pozornost prolaznika i fotografa, a najviše se pričalo o njezinoj neobičnoj suknji.

Anica Kovačević Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Anica je za šetnju gradom odabrala kombinaciju koja spaja urbanu eleganciju i trendovski karakter. Tamnosmeđu kožnu jaknu s remenom uskladila je s asimetričnom svijetlom traper suknjom ukrašenom sitnim detaljima, čiji je neravni, resasti rub bio glavni adut cijelog outfita. Upravo je taj nekonvencionalni kroj dao dozu razigranosti i originalnosti inače klasičnoj kombinaciji.

Sviđa li vam se njena suknja? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Stajling je upotpunila visokim smeđim čizmama od brušene kože te svijetlom torbicom, dok su mačkaste sunčane naočale dodatno naglasile dojam.

Anica Kovačević - 2 Foto: Filip Brala/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Beckham priredio nezgodnu situaciju zaštitarima, sve su uhvatili fotografi

Zadranka poznata po ulozi Hrvojke Zovko u ''Kumovima'' još jednom pokazuje kako se uz dobar osjećaj za stil i jednostavnim komadima može postići dojam koji ne prolazi nezapaženo.

Galerija 9 9 9 9 9

Anica je jednom prilikom za IN magazin rekla kako je započela njezina ljubav prema glumi.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda haljina teška 20 kg? Nosila ju je Seve, i to za koncert: ''Imala sam i kardio...''

"Počelo je s poezijom. Privukla me poezija, primijetila me je učiteljica u razredu i slala na Lidrana, natjecanja poezije, gdje sam pobjeđivala, i tu je nekako krenulo", ispričala je Anica, koja je u Zaglave stigla krajem 2024. godine.

Zdravko Vukelić, Anica Kovačević Foto: Nova TV

"Hrvojka mi je dosad najotkačeniji ženski lik. Ambiciozna, promućurna, u svemu vidi priliku. Ta ne odustaje tako lako. U mnogočemu se razlikujemo, ali nas ipak povezuje vatreni temperament", opisala je svoj lik u intervjuu za naš portal.

Anica Kovačević - 3 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Zna se tko je zgodna navijačica Zmajeva s tribina u Torontu!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Pronađen je mrtav u autobusu: Život jedne od najvećih zvijezda devedesetih završio je prerano