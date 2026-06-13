Bolan udarac za Beckhamovu kći: Na vratima starijeg brata dočekalo ju je neugodno iznenađenje

Nakon mjeseci javnih optužbi, obiteljskih sukoba i šutnje, najmlađa Beckhamica pokušala je obnoviti kontakt s bratom Brooklynom, ali njezin dirljiv potez nije završio kako se nadala.

Obiteljska drama Beckhamovih ne pokazuje znakove smirivanja, no najmlađa članica slavne obitelji očito ne odustaje od pokušaja da popravi narušene odnose.

14-godišnja Harper Beckham, kći Victorije i Davida Beckhama, viđena je kako dolazi pred dom svog starijeg brata Brooklyna Beckhama u Los Angelesu, no njezin posjet završio je razočaranjem. Prema pisanju Page Sixa, Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz u tom trenutku nisu bili kod kuće.

Harper Beckham - 1 Foto: Profimedia

Harper je došla u petak poslijepodne, svega nekoliko sati nakon što je s ostatkom obitelji prisustvovala svečanosti na kojoj je David Beckham dobio svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fameu. Fotografije pokazuju da je tinejdžerica još uvijek nosila istu ružičastu haljinu koju je odabrala za očev veliki dan, a nakon što ju je vozač ostavio ispred kuće brata, za nekoliko se sekundi vratila snuždenog izraza lica. Fotografije pogledajte OVDJE.

David Beckham - 10 Foto: Profimedia

Posebno je zanimljivo da su na ceremoniji bili gotovo svi članovi obitelji Beckham, osim Brooklyna i Nicole, čiji su odnosi s ostatkom obitelji posljednjih mjeseci ozbiljno narušeni.

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Podsjetimo, Brooklyn je prije nekoliko mjeseci šokirao javnost otvorenim optužbama na račun svojih roditelja. U emotivnoj objavi poručio je da ne želi pomirenje s obitelji te ustvrdio kako su njegovi roditelji godinama kontrolirali medijske priče o obitelji. Posebno je kritizirao majku Victoriju Beckham, tvrdeći da je tijekom njegova vjenčanja s Nicolom Peltz 2022. godine preuzela njihov planirani prvi ples.

Brooklyn Beckham - 1 Foto: Instagram

Brooklyn je također optužio roditelje da su pokušavali utjecati na njegov odnos s Nicolom te da se prema njemu više nikada nisu odnosili jednako nakon što im se suprotstavio.

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Od tada su odnosi, prema tvrdnjama stranih medija, gotovo potpuno zamrznuti. Brooklyn navodno komunicira s obitelji isključivo preko odvjetnika, dok izvori bliski Beckhamovima tvrde da ostatak obitelji i dalje očajnički želi obnoviti kontakt.

Harper Beckham - 2 Foto: Profimedia

Upravo zato Harperin nenajavljeni dolazak pred bratova vrata mnogi vide kao dirljiv pokušaj da premosti jaz koji je nastao među članovima jedne od najpoznatijih svjetskih obitelji.

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