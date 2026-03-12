Veliko slavlje kod Filipovića! Lejla Tariku posvetila objavu punu prekrasnih riječi

Lejla Filipović uz zajedničku fotkku sa suprugom Tarikom uputila mu je niz toplih i emotivnih riječi te tako obilježila poseban trenutak u njihovu domu.

Lejla Filipović na društvenim se mrežama pohvalila posebnim razlogom za slavlje.

Naime, njezin suprug Tarik Filipović proslavio je 54. rođendan, a ona mu je tim povodom uputila emotivnu čestitku.

Lejla je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju, uz koju je napisala dirljiv opis.

Lejla i Tarik Filipović Foto: Instagram

''Sretan rođendan ljubavi. Želim ti puno zdravlja,sreće i uspjeha u svemu što poželiš. Neka ti se ostvare svi snovi a ja ću uvijek biti tu uz tebe…da te volim, podržavam i slavim svaki tvoj uspjeh. Hvala ti što si moja snaga, moj mir i moja sreća. Uz tebe je svaki dan poseban, a život ljepši'', napisala je na društvenim mrežama Lejla.

Lejla i Tarik Filipović - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Njezina čestitka brzo je privukla brojne reakcije i čestitke njihovih pratitelja.

''Sretan rođendan gospodinu'', ''Predivni ste. Želim vam svu sreću'', ''Sve najbolje'', ''Divni. Sretan!'', ''Golupčići'', ''Živ i zdrav nam uvijek bio'', ''Sretan rođendan od srca'', ''Kako ste slatki'', dio je komentara s Instagrama.

Tarik i Lejla Filipović - 1 Foto: Lejla Filipović/Instagram

Tarik i Lejla Filipović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

