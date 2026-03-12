Hollywood pod posebnim nadzorom: Velike mjere sigurnosti uoči dodjele Oscara

Sigurnosne mjere na dodjeli Oscara 2026. bit će pojačane zbog povećanih globalnih napetosti nakon američke vojne intervencije u Iranu, iako vlasti zasad ne bilježe neposrednu prijetnju.

Uoči dodjele Oscara 2026., koja će se održati u nedjelju u slavnom Dolby Theatreu u Hollywoodu, organizatori su najavili pojačane sigurnosne mjere nakon izvješća o mogućim sigurnosnim prijetnjama povezanima s nedavnom američkom vojnom intervencijom u Iranu.

Prema pisanju portala Hollywood Reporter, izvršni producenti televizijskog prijenosa Oscara Katy Mullan i Raj Kapoor potvrdili su na konferenciji za novinare da će sigurnost na ovogodišnjoj dodjeli biti dodatno pojačana. U organizaciju sigurnosti uključene su savezne i lokalne sigurnosne službe, uključujući FBI i policiju Los Angelesa.

Galerija 14 14 14 14 14

Dodjela nagrade Oscar Foto: Profimedia

Kipić Oscara Foto: Afp

Kipić Oscara - 2 Foto: Profimedia

"Imamo snažnu suradnju s FBI-jem i policijom Los Angelesa. Naš je cilj da se svi koji dolaze na događaj – bilo da su gosti, publika ili obožavatelji izvan prostora ceremonije – osjećaju sigurno i dobrodošlo", rekao je Kapoor.

Nagrada Foto: Afp

Nagrada Foto: Afp

Napetosti su porasle nakon što su američke vlasti zaprimile upozorenje o mogućem napadu dronovima na Kaliforniju, koji bi mogao biti povezan s eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema izvješćima, Iran je navodno razmatrao mogućnost iznenadnog napada bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz američku obalu.

Nagrada Foto: Afp

Ilustracija (Foto: AFP) Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti: ''Izgubio sam pola sebe...''

Iako zasad nema potvrde o konkretnoj ili neposrednoj prijetnji, sigurnosne službe u Kaliforniji ostaju na visokom stupnju pripravnosti, dok je Ured šerifa okruga Los Angeles poručio kako pomno prate situaciju na Bliskom istoku te razmjenjuju obavještajne podatke s federalnim i lokalnim partnerima.

"Sigurnost javnosti naš je najviši prioritet. Ostajemo oprezni prema svim potencijalnim prijetnjama, uključujući napade pojedinaca, uspavane ćelije i tehnološke ili kibernetičke prijetnje", navodi se u priopćenju.

Dodjela nagrade Oscar Foto: Profimedia

Dodjela Oscara - 1 Foto: Afp

Guverner Kalifornije Gavin Newsom također je potvrdio da vlasti kontinuirano prate situaciju i moguće sigurnosne rizike: "Iako trenutačno nemamo saznanja o neposrednoj prijetnji, spremni smo reagirati na svaku izvanrednu situaciju."

Oscar za film ''Anora'' Foto: Afp

Nagrada Foto: Afp

Nagrada Foto: Afp

Dodjela Oscara već godinama ima vrlo visoku razinu sigurnosti, no ove godine mjere će biti dodatno pojačane zbog globalnih političkih napetosti i mogućih sigurnosnih prijetnji.

Unatoč tome, organizatori ističu da žele da najveća večer filmske industrije i dalje ostane proslava filma, umjetnosti i kreativnosti, uz maksimalnu sigurnost svih sudionika i posjetitelja.

Koji film ima najviše nominacija ove godine, saznajte OVDJE.

Što se sve krije u vrećicama koje se daju nominiranima, saznajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner ponosno pokazala sina, svi kažu da je preslika oca Vlade Kalembera

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!