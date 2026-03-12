Ilda Humić iskreno o hejtu, majčinstvu i životu bez filtera: "Nije vam uvijek svejedno"

Bez filtera, bez uljepšavanja i bez straha od tuđih reakcija – upravo tako već godinama na društvenim mrežama svoju svakodnevicu dijeli bosanskohercegovačka influencerica Ilda Humić. Upravo takva iskrenost i neposrednost doveli su je i u novu sezonu showa "Reci tako kako je", gdje je otvoreno progovorila o hejt komentarima, obiteljskom životu, društvenim mrežama i odnosima koji je oblikuju.

Nakon odličnih reakcija publike na prvu sezonu Cedevita je s drugom sezonom showa "Reci tako kako je" odlučila otići korak dalje. Koncept i dalje počiva na iskrenosti, ali razgovori su ovaj put dublji, opušteniji i još bliži stvarnom životu. Upravo takva atmosfera, bez pritiska da se bude savršen, gostima daje prostor da se otvore prirodno i bez zadrške. Razgovore vodi Tatjana Jurić, a cijeli format prati filozofiju Cedevita Vitamin Watera: balans fokusa, energije i onog važnog feel good osjećaja.

Među gošćama nove sezone našla se i Ilda Humić, jedna od najpoznatijih bosanskohercegovačkih influencerica. Na društvenim mrežama prati je velik broj ljudi zbog njezine otvorenosti, spontanosti i realnog prikaza svakodnevice. Majka četvero djece, poduzetnica i kreatorica sadržaja poznata je po tome što bez uljepšavanja govori o životu, obitelji i poslu – upravo onako kako joj publika najviše vjeruje.

Sa snimanja showa ''Reci tako kako je'' Foto: PR

U razgovoru je, očekivano, bila potpuno iskrena. S njom smo nastavili razgovor o hejt komentarima, autentičnosti na društvenim mrežama, obitelji, poslu i životu koji se odvija između svega toga.

"Reci tako kako je" kao koncept dosta odgovara Ildinoj otvorenosti i direktnosti. Na pitanje je li ju tijekom snimanja nešto izbacilo iz zone komfora, priznaje da je jedno pitanje ipak dotaknulo osjetljivu temu.

''Zbog osjetljivog perioda u kojem sam se nalazila baš u vrijeme snimanja, mislim da me najviše poremetilo – ako tako uopće mogu reći jer je cijela atmosfera bila i više nego opuštena – pitanje o ružnim, odnosno hejt komentarima. Čovjek se na trenutak prisjeti nekih teških momenata koje je doživio upravo zbog toga jer, koliko god mi bili jaki i navikli, nije vam uvijek svejedno.''

Za razliku od mnogih koji na društvenim mrežama prikazuju savršeno stiliziran život, Ilda je od početka odlučila pokazivati i realnost: umor, kaos i svakodnevne trenutke bez filtera.

''Iskreno, nikada o tome nisam konkretno razmišljala u trenutku kada sam počela snimati. Kasnije sam svakako tumačila što me možda indirektno ponukalo, a to bi bilo da je u vrijeme kada sam ja počinjala snimati takav content bio iznimno popularan – estetičan, luksuzan pristup na mrežama. Ja niti sam to mogla prikazati, jer tako ne živim, niti sam imala živaca da toliko pazim na svaki detalj. Odlučila sam se za spontani pristup, koji sa sobom svakako nosi neke izazove jer ne promislim uvijek sve unaprijed, ali u tome i jest čar. Raja me takvu upoznala, sa svim manama i vrlinama, i to ne bih promijenila.

Velika publika donosi i veliku odgovornost, ali ona priznaje da je ključ u tome da čovjek ostane siguran u svoje namjere.

''Teško je ako niste sigurni u sebe. Smatram da sam poprilično kompleksna ličnost jer sam u nekim stvarima iznimno nesigurna, dok sam u drugim trenucima iznimno samouvjerena. Ali uvijek sam kretala od iste polazne točke: ako su mi namjere čiste, nemam se čega bojati. Nikada se nisam cenzurirala iako sam bila na korak od toga jer razne interpretacije vaših riječi mogu potaknuti more loših reakcija od ljudi koji vas nisu shvatili. Ipak, s vremenom sam to prihvatila i ostala svoja do danas.''

U showu smo mogli čuti da za sebe misli da je rođeni lider, ali i da je ponekad preblaga. Pitali smo Ildu je li ju to ikada ičega koštalo.

"Pa jesam, imam ja svoje momente kada zaista kap prelije čašu, ali u većini vremena sam blaga jer čvrsto vjerujem da se pravim pristupom može postići mnogo više nego stavom hladne, rezervirane osobe koja je fokusirana samo na posao. Ja ipak radim s ljudima. To su žene koje imaju svoje živote i stvarne probleme, i meni je jako važno da znaju da smo mi tu za sve – naravno, kada je to obostrano. Ponosna sam što smo izgradili tim koji cijeni taj trud i uzvraća istom mjerom."

Društvene mreže dio su njezina posla i svakodnevice, ali priznaje da balans nije uvijek jednostavan.

"Tko god se bavi ovim poslom, ne može, a da ne bude online. Razumijem da to nije pohvalno reći, ali lagala bih kada bih rekla da ne koristim telefon. Ipak, uvjerila sam se da je to mnogo manje nego što ja mislim, što je donekle i dobro, jer znači da sam svjesna zavisnosti koju stvara, pa se konstantno pokušavam kontrolirati. Nekada to nije moguće zbog obima posla, ali se trudim."

Iako su društvene mreže ponekad glasne zbog negativnih komentara, često se pojave i vrlo lijepe poruke.

"Toliko sam puta dobila poruku da se netko sa mnom budi i liježe, da sam ih nasmijala u najtežim trenucima, da su se zbog mene odlučili na još jedno dijete i mnogo drugih lijepih stvari. Mislim da me upravo to drži i motivira da se i dalje bavim ovim u istom kapacitetu."

U razgovoru se dotaknula i odnosa sa suprugom, koji opisuje kao spoj potpuno različitih karaktera, ali ističe i da joj je on najveća podrška.

"Mi smo jedno drugom najbolji prijatelj i najveći neprijatelj. Toliko smo godina zajedno da se poznajemo u dušu, a tajna je – krenuti od sebe. Što mislim pod tim? Da kreneš od sebe i zapitaš se jesi li ti ispravno postupio i kako bi reagirao da je druga strana isto postupila. Bilo koji odnos, da bi funkcionirao, mora biti dvosmjerna ulica."

Uz četvero djece, posao i društvene mreže, priznaje da su trenuci samo za sebe rijetki, ali kada ih ima, i dalje voli biti produktivna.

"Ujutro, dok se šminkam, možda – mada i tada iskoristim vrijeme da se javim na storyje. Kada sam slobodna, obavezno uzmem nešto čistiti, editirati ili snimati jer to mene zaista opušta i čini sretnom. Možda zvuči čudno, ali ja sam najispunjenija kada sam produktivna."

Na kraju je otkrila i što bi poručila svojoj mlađoj verziji – onoj prije influencinga i biznisa.

"Da smiri strasti i da se opusti. I dandanas vidim da sam dosta ukočena u nekim situacijama, ali to je vjerojatno zbog nekih ranijih iskustava. Nekad pomislim 'Hm, ovdje sam baš opuštena', a onda vidim kako je to ispalo na snimci i shvatim da je to totalna suprotnost onome što sam ja mislila. Čovjek uvijek ima prostora da radi na sebi."

Cedevita Foto: PR

Upravo takva iskrenost i otvorenost razlog su zbog kojeg Ilda Humić već godinama gradi snažnu vezu sa svojom publikom – bez filtera, ali s puno stvarnog života. Ako želite čuti još ovakvih priča i razgovora bez uljepšavanja, pogledajte cijeli show "Reci tako kako je".