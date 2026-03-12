Alen Hržica najavio veliku turneju u više od 20 gradova diljem Hrvatske i inozemstva!

Alan Hržica će na turneji izvesti brojne poznate pjesme koje imaju milijune pregled.

Alan Hržica, poznato ime kršćanske glazbe, najavio je veliku turneju ''Božja ljubav, Božja snaga'' na kojoj će nastupiti u više od 20 gradova diljem Hrvatske i inozemstva.

Tako će se na ovom popisu naći Makarska, Koprivnica, Varaždin, Zagreb (Progledaj srcem), Virovitica, Graubunden, Dubrovnik, Šibenik, Međugorje, Pula, Starigrad Paklenica, Korčula, Graz, Ivanec, Munchen, Rijeka, Davor, Zadar, Augsburg, Mostar, Frankfurt, Slavonski Brod i drugi.

Alan će na turneji izvesti brojne poznate pjesme koje imaju milijune pregleda, među kojima su publici omiljene Jeshua, Nova Stvorenja, Samo želim reći Ime Isus, Jahve (Objavit će nam se), Golgota, Aleluja u meni, te pjesmu Božja ljubav, Božja snaga koja će se naći i na novom albumu.

''Pjesma Božja ljubav, Božja snaga pratila me u razdoblju prvih koraka mojeg obraćenja, zato mi nosi posebno mjesto u srcu. Zbog toga sam posebno zahvalan i sretan što će se ova svima dobro poznata pjesma naći i na novom albumu, u mojoj verziji. Veselim se i nadolazećoj turneji te razdoblju koje je pred nama, punom uzbuđenja – kako na glazbenom, tako i na privatnom planu. Naime, sa suprugom Ricardom očekujem trećeg sina, tako da će se u narednom razdoblju ostvariti mnoge moje velike želje, na čemu sam Bogu neizmjerno zahvalan'', poručio je Alan Hržica.

Ulaznice za koncerte u Varaždinu i Koprivnici već danas možete osigurati na Eventim.hr, a za Makarsku na Adriaticket.com. Ostale ulaznice za koncerte u gradovima u sklopu turneje ''Božja ljubav, Božja snaga'' kojom Alan Hržica obilježava 15 godina u kršćanskoj glazbi, uskoro će biti u prodaji.

