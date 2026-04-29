Prerani odlazak člana žirija MasterChefa šokirao je Hrvatsku, bio je jedno od najprepoznatljivijih lica Nove TV

Prerana smrt jednog od najprepoznatljivijih lica MasterChefa potresla je Hrvatsku i ostavila veliku prazninu na domaćoj gastronomskoj sceni.

Karizmatični član žirija Celebrity MasterChefa, poznat po britkim komentarima i beskompromisnim standardima, ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj gastronomskoj sceni.

Andrej Barbieri bio je puno više od televizijskog lica – bio je jedan od najutjecajnijih hrvatskih chefova, čovjek koji je oblikovao domaću gastronomiju.

Rođen u Zagrebu, a odrastao u Lovranu, Barbieri je vrlo rano otišao u Italiju gdje je započeo svoj ozbiljan kulinarski put. Njegova karijera vodila ga je kroz restorane diljem Mediterana – od Italije i Španjolske do Grčke i Egipta – gdje je brusio stil koji će kasnije postati njegov zaštitni znak: moderan, mediteranski i duboko ukorijenjen u lokalnim namirnicama.

U Hrvatskoj je ostavio snažan trag vodeći restorane poput Bevande u Opatiji i riječkog Conca d’Ora, ali i kroz projekte koji su spajali vrhunsku kuhinju s pristupačnijim bistro konceptom. Upravo je takav pristup, koji je sam nazivao ''bistrologijom'', približio fine dining široj publici.

Šira publika upoznala ga je kao člana žirija popularnog MasterChefa, gdje se isticao znanjem, karizmom i direktnošću. Nije se ustručavao reći što misli, ali iza strogoće uvijek je stajala želja da iz kandidata izvuče maksimum.

Radovan Marčić, Ana Grgić, Andrej Barbieri

Osim što je bio vrhunski chef, Barbieri je bio i erudit, svjetski putnik i strastveni zagovornik kvalitetne, lokalne hrane. Mnogi ga pamte kao mentora koji je inspirirao novu generaciju kuhara i podizao standarde hrvatske gastronomije.

Nažalost, njegova priča prerano je završila. Andrej Barbieri preminuo je 9. ožujka 2019. u 50. godini života nakon dugotrajnih zdravstvenih problema. Vijest o njegovoj smrti šokirala je Hrvatsku i gastronomski svijet, ostavljajući prazninu koju je teško nadomjestiti.

