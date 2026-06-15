Ovako danas izgleda kći Monice iz Prijatelja, majka joj je posvetila emotivnu objavu

Courteney Cox na Instagramu je obilježila 20. rođendan kćeri Coco, objavivši niz fotografija koje prate njezino odrastanje.

Courteney Cox dirljivom je objavom na Instagramu proslavila 20. rođendan svoje kćeri Coco. Glumica je pratitelje povela kroz obiteljske uspomene, objavivši niz fotografija koje prikazuju Coco od rođenja do danas.

"Sretan 20. rođendan mojoj predivnoj, dragoj, dobroj, osjećajnoj i kreativnoj Coco. Tako sam ponosna na ženu kakva si postala", napisala je zvijezda serije Prijatelji.

Njezinu objavu pogledajte OVDJE.

Courteney Cox - 1 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston, Courteney Cox Foto: Profimedia

Među objavljenim fotografijama našle su se one iz najranijih dana Cocoina života, prizori iz djetinjstva, ali i novije fotografije koje pokazuju kako danas izgleda. Jedna od njih prikazuje i njezina oca, glumca Davida Arquettea.

Rođendan je obilježio i Arquette, koji je kćeri posvetio emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Courteney Cox (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Courteney Cox (Foto: AFP) Foto: Afp

"Sretan 20. rođendan mojoj predivnoj kćeri, @cocoarquette_. Tako sam ponosan na nevjerojatnu mladu ženu kakva si postala. Volim te više nego što riječi mogu opisati", poručio je.

Cox i Arquette bili su u braku od 1999. do 2013. godine, a i nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima te zajedno sudjelovali u odgoju kćeri. Brojni pratitelji i prijatelji u komentarima su se pridružili rođendanskim čestitkama.