Dražen Zečić o Vatrenima: ''Bolje da niste pored mene dok gledam utakmicu, stalno se nerviram!''

Vjera, obitelj i domovina – tri su riječi kojima se svakako može opisati glazbenik Dražen Zečić. Naša Tara Šitum s popularnim Zekom razgovarala je o navijačkoj euforiji, novim pjesmama, obitelji i najbližim prijateljima. Otkrio je i u čijem društvu najlakše puni baterije i pronalazi mir.

Otvaranje ovogodišnjeg Stubica festa potvrdilo je ono što svi već dobro znaju – bezvremenski hitovi i nevjerojatna energija Dražena Zečića nemaju rok trajanja. Kralj zabave intenzivno radi na novim pjesmama, a u prosincu će pred zagrebačkom publikom premijerno zapjevati svoje nove stihove.

Galerija 25 25 25 25 25

''Super ide, evo imamo još jednu pjesmu otpjevati i onda ide miks. Bit će 10 do 12 pjesama, ali nećemo snimiti sve. Još ćemo dvije snimiti, ali neće izaći sve. Ići ćemo pjesmu po pjesmu i onda ćemo zadnje četiri predstaviti u Areni Zagreb.''

Dok tehnologija preuzima industriju, on ostaje vjeran tradiciji. Velik je protivnik umjetne inteligencije u glazbi jer smatra da se s modernim alatima gubi duša umjetnika.

''Ovu prvu pjesmu koja izlazi radimo s orkestrom. Razmišljali smo o tome da se, kada se koristi umjetna inteligencija, gubi duša. Zato smo što više htjeli raditi sa živim ljudima.''

Inspiraciju pronalazi isključivo u sebi – u svim onim životnim situacijama koje ga emotivno pokreću.

''U životnim situacijama, u svom osjećaju. Nekad vas nešto potakne, jednostavno neka želja u vama, bilo prema svijetu ili trenutnim okolnostima i svemu što vas nervira.''

Ipak, estradne brige trenutačno su u drugom planu jer živce troši na nadolazeće utakmice Svjetskog prvenstva. Strast s pozornice sitnica je prema onoj koju pokazuje navijajući za Vatrene.

''Mene gledati dok gledam utakmicu… bolje da niste pored mene. Stalno se nerviram. Znate kako smo mi uvijek najbolji kao treneri, sve znamo. Ali to je ta naša navijačka strast. Što reći nego da se nadam da će naši proći skupinu i idemo dalje.''

''Žena isto voli, ali me unuci gledaju jesam li normalan. No dobro, ovaj stariji već je počeo shvaćati.''

Sport je njegova velika ljubav. Iako je u njemu cijeli život, u posljednjih godinu dana ozbiljnije je pripazio na prehranu i počeo redovito vježbati. Sam kaže kako je takav ispušni ventil itekako važan u poslu koji ga neprestano troši.

''Moram zbog koncerata i moram zbog glave to raditi. Sada sam malo smanjio, ali kada sam počeo trenirati u devetom mjesecu, trenirao sam i po dvaput dnevno.''

''Gledajte, godina proizvodnje… moram paziti na sebe ako mislim barem još malo potrajati.''

Mladim ga drži i obitelj, pogotovo uloga djeda.

''Kad smo roditelji, prema djeci gledamo kako nešto stvoriti, olakšati im život da ne bude kao nama. Ali sada, kada se radi o unucima, iako bih ja volio biti neki autoritet, ipak ne mogu. Znači, oni doslovno mogu što hoće. Do one granice dok ne ugrožavaju sami sebe.''

Neprestani koncerti, putovanja i stvaranje novih pjesama traže golemu količinu energije. Zato je tu njegov mali krug ljudi – obitelj i najbliži prijatelji, u čijem društvu najlakše puni baterije i pronalazi mir.

''Sport, prijatelji, obitelj i svako jutro kada ustanem reći sam sebi: imam blagoslov da mi je Bog dao da radim nešto što volim.''

Pred njim je ljeto puno nastupa, a godinu će završiti velikim koncertom u zagrebačkoj Areni. Stiže s potpuno novim pjesmama, a mi uopće ne sumnjamo da će brzo postati novi hitovi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 inMagazin Koliko košta uspon na Mount Everest i kako je gledati smrti u oči: Chef Matija Bogdan ispričao nam je svoje iskustvo

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Moram ovo odati ljudima..." Možete li vjerovati od čega je napravljen stajling Maje Šuput za novu pjesmu?