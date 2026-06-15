Koliko košta uspon na Mount Everest i kako je gledati smrti u oči: Chef Matija Bogdan ispričao nam je svoje iskustvo

Donosimo zanimljiv intervju s Matijom Bogdanom, chefom koji je prije nekoliko tjedana osvojio Mount Everest. Matija je prvi Međimurac koji se popeo na najviši vrh svijeta. Velika mentalna i fizička priprema trajala je mjesecima prije uspona. Što je jedan od najboljih hrvatskih chefova jeo na Everestu, kako su njegovi bližnji proživljavali stres oko završnog uspona i koliko zapravo morate posegnuti u džep da biste doživjeli ovo nezaboravno iskustvo, Matija je otkrio našoj Matei Slogar.

Dva tjedna nakon povratka s Mount Everesta, Matija Bogdan dojmove s ekspedicije života podijelio je s nama. U Hrvatsku se vratio živ i zdrav, s 13 kilograma manje i manjkom osjeta u nožnim prstima zbog ozeblina. No ponosan je na ono što je napravio, iako uspjeha i dalje nije u potpunosti svjestan.

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''Često mi se dogodi nakon takve velike planine da dugo vremena skužim kaj sam napravio i gdje sam bio. Tako mi je i sad s Everestom. Ali definitivno mi je gore još ta situacija kada sam totalno izgubljen u glavi jer ne znam kaj je sad dalje. Znam da sam napravio nešto ekstremno veliko, ali mi sad fali neki novi drive za nešto novo.''

No Matijinoj djevojci i njegovoj obitelji, koji su strepili više od 50 dana, koliko je trajao cijeli uspon sa silaskom, sigurno trenutačno ne trebaju nove strepnje. Djevojka i otac čak su ga dopratili do baznog kampa, što mu je mnogo pomoglo.

''Dok sam odlučio da idem na Everest, zapravo sam odmah rekao curi: ideš sa mnom, ideš sa mnom na base camp, Kathmandu itd. I onda se u tu cijelu priču uključio i moj tata, koji je inače planinar, i njemu je sad vjerojatno zadnji, nije da je star, već je u godinama, zadnji voz da bi mogel doći do nekih 5000 metara. Stvarno nije ni to lako. I onda sam ih nekako nagovorio da idu sa mnom. Oni su sad opsjednuti Himalajama jer kad jednom vidiš Himalaje, one stvarno imaju neku posebnu energiju koja vuče.''

Matija je želio osvojiti Everest, ali izabrao je najgoru moguću godinu jer gužva je bila neviđena. Upravo zbog toga završni uspon trajao je gotovo 36 sati. I nije sve išlo glatko.

''Iznad 7500 metara nastupa zona smrti, takozvana zona u kojoj je, ja mislim, oko 33 posto kisika u odnosu na ono što ga ima sad tu u Maksimiru oko nas. Tamo stvarno ne možeš dugo preživjeti bez suplementarnog kisika ako nisi napravio puno dulju aklimatizaciju. Ja sam imao problema s kisikom koji su nastali ni manje ni više nego na Hillary Stepu, koji je malo prije vrha. Odjednom nisam mogao uopće udahnuti iz maske s kisikom. Počne se stezati, kao da glavu staviš pod vodu. Jednostavno ne možeš doći do kisika. Ja sam nekak' protresao opremu i nekak' je sve došlo na svoje.''

Na putu i tijekom uspona nailazite na mnoga tijela, kaže Matija, jer ne uspiju svi koji su naumili osvojiti najviši vrh na svijetu.

''Velika mentalna priprema za Everest je biti spreman prihvatiti smrt, biti spreman prihvatiti rizike koji vode tome jer nisu maleni i biti spreman vidjeti mrtve ljude koji, nažalost, nisu uspjeli. Treba se prema njima, naravno, odnositi s poštovanjem na planini. Oni se ne mogu spustiti dolje, nisu se nikad vratili svojim obiteljima.''

Kakav je bio doček u Međimurju?

''Ekstremno puno ljudi pratilo je zapravo taj neki live stream, odnosno live GPS koji sam imao na sebi. Gdje sam i kaj sam. I onda je bio jedan trenutak kada je nestala točkica na pola sata i tu su svi totalno bili u panici. S druge strane, si razmišljam da sljedeći put kad budem penjao takvu planinu uzmem taj GPS i bacim ga negdje daleko pa nek si ljudi misle gdje sam.''

A što su jeli?

''Bazni kamp je grad sam za sebe, promjera šest kilometara, i tamo imamo kuhinju, kuhare i sve ostalo. U kampove iznad nosimo specijaliziranu dehidriranu hranu za ekspedicije. Odlomimo led ili iskopamo malo snijega, otopimo ga, pomiješamo, ostavimo deset minuta da se rehidrira i onda to jedemo. Većinom juhe iz vrećice, a od dehidrirane hrane imali smo, ne znam, chili con carne, bolognese, mađarski gulaš, čak i pad thai. Sve to zvuči jako dobro, ali nemojte zaboraviti da je to dehidrirana hrana pa teško može biti nešto posebno kvalitetno.''

Matija najviše kapu skida šerpama jer oni su ljudi koji te održavaju na životu i njih najviše treba slaviti kada je Everest u pitanju. Cijela ekspedicija nije jeftina i taj pothvat financijski će vas poprilično koštati. Matija nam je ugrubo rekao koliko ga je ovaj životni pothvat stajao.

''Ako povučem crtu na kraju, cijela ekspedicija koštala je oko ili preko 60.000 eura, sigurno. Imao sam sreće da sam uspio sponzorski pokriti troškove i stvarno im puno zahvaljujem. Isto tako, s razlogom je skupo. Jako puno infrastrukture nosi se gore na planinu, ekstremno je puno radnika, šerpi i svih ostalih koji omogućuju da sve to bude moguće. Na primjer, nama se zapadnjacima zbog toga to toliko puno i naplaćuje.''

I dok ovaj poznati chef već razmišlja o nekom novom usponu, uspjeh prvog Međimurca i Čakovčanina koji se popeo na Mount Everest prepričavat će se još dugo.

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