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uspon od 35 sati

Koliko košta uspon na Mount Everest i kako je gledati smrti u oči: Chef Matija Bogdan ispričao nam je svoje iskustvo

Piše Matea Slogar/J.C., Danas @ 19:14 inMagazin komentari
Matija Bogdan Matija Bogdan Foto: In Magazin

Donosimo zanimljiv intervju s Matijom Bogdanom, chefom koji je prije nekoliko tjedana osvojio Mount Everest. Matija je prvi Međimurac koji se popeo na najviši vrh svijeta. Velika mentalna i fizička priprema trajala je mjesecima prije uspona. Što je jedan od najboljih hrvatskih chefova jeo na Everestu, kako su njegovi bližnji proživljavali stres oko završnog uspona i koliko zapravo morate posegnuti u džep da biste doživjeli ovo nezaboravno iskustvo, Matija je otkrio našoj Matei Slogar.

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Koliko košta uspon na Mount Everest i kako je to kad gledate smrti u oči otkrio nam je chef Matija Bogdan koji je prije nekoliko tjedana osvio najviši vrh na svijetu
uspon od 35 sati
Koliko košta uspon na Mount Everest i kako je gledati smrti u oči: Chef Matija Bogdan ispričao nam je svoje iskustvo
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