"Moram ovo odati ljudima..." Možete li vjerovati od čega je napravljen stajling Maje Šuput za novu pjesmu?

Maja Šuput pratiteljima je otkrila zanimljiv detalj svog stylinga za spot nove pjesme "Nedovoljno lijep".

Maja Šuput poznata je po upečatljivim modnim kombinacijama i neobičnim detaljima, a ovoga puta pratitelje je iznenadila pričom o ogrlici koju je nosila tijekom priprema za snimanje spota za novu pjesmu "Nedovoljno lijep".

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Dok ju je za snimanje uređivao njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, Maja je otkrila kako njezin nakit krije zanimljivu priču.

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"Ja ovo moram odati ljudima... Ovo tu je s moje cipele stare deset godina", rekla je kroz smijeh u videu koji je podijelila na društvenim mrežama.

Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Naime, ogrlica koju je nosila izrađena je od ukrasa koji je nekada krasio njezinu cipelu, a umjesto da završi zaboravljen u ormaru, stari modni detalj dobio je potpuno novu namjenu.

Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

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Maja se trenutačno intenzivno priprema za izlazak nove pjesme "Nedovoljno lijep", koja će uskoro ugledati svjetlo dana, a sudeći prema objavama iza kulisa i misterioznom duetu, ni ovoga puta nije nedostajalo glamura, kreativnosti i dobre zabave.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Spot i nova pjesma "Nedovoljno lijep" svjetlo dana ugledat će 17. lipnja.

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