Njezina kemija s Bruceom Willisom obilježila je televiziju: Tko je zapravo Cybill Shepherd?

Dok se ovih dana rijetko pojavljuje u javnosti, Cybill Shepherd ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije. Zvijezda serije ''Moonlighting'' iza sebe ima više od pet desetljeća dugu karijeru obilježenu uspješnim filmskim i televizijskim ulogama, brojnim nagradama i statusom holivudske ikone.

Kada se ovih dana u Los Angelesu pojavila u rijetkoj javnoj šetnji sa svojim psima, mnogi su se prisjetili žene koja je desetljećima bila jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije. Cybill Shepherd danas ima 76 godina, no iza nje stoji karijera koja traje više od pet desetljeća i obuhvaća film, televiziju, glazbu i kazalište.

Rođena 18. veljače 1950. godine u Memphisu, Cybill Lynne Shepherd najprije je privukla pozornost kao model. Već kao tinejdžerica osvajala je lokalna natjecanja ljepote, a krajem 1960-ih proglašena je ''Modelom godine'', što joj je otvorilo vrata svijeta mode i showbusinessa.

Cybill Shepherd - 10 Foto: Profimedia

Cybill Shepherd Foto: The Rank Organisation - Hammer Films / Christophel Collection / Profimedia

Pravi proboj dogodio se 1971. godine kada ju je redatelj Peter Bogdanovich angažirao za film ''The Last Picture Show''. Film je postao veliki kritički i komercijalni uspjeh, a mlada Shepherd preko noći je postala jedna od najperspektivnijih glumica svoje generacije.

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Tijekom 1970-ih nastavila je graditi filmsku karijeru u naslovima poput ''The Heartbreak Kid'' i kultnog Scorseseova klasika ''Taxi Driver'', u kojem je glumila Betsy, ženu koja zaokuplja pažnju lika Roberta De Nira. Upravo su joj te uloge osigurale status hollywoodske zvijezde i učvrstile reputaciju jedne od najtraženijih glumica tog razdoblja.

Iako je krajem sedamdesetih nakratko usporila karijeru zbog privatnog života i majčinstva, veliki povratak uslijedio je sredinom osamdesetih. Godine 1985. preuzela je ulogu Maddie Hayes u seriji ''Moonlighting'', gdje joj je partner bio tada relativno nepoznati Bruce Willis. Serija je spojila kriminalističku priču, humor i romantičnu napetost te vrlo brzo postala globalni hit.

Cybill Shepherd - 2 Foto: Profimedia

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Kemija između Shepherd i Willisa smatra se jednom od najboljih u povijesti televizije, premda su oboje tijekom godina otvoreno priznali da njihov odnos iza kamera nije uvijek bio skladan. Unatoč tome, upravo je ''Moonlighting'' obilježio njihove karijere. Shepherd je za ulogu Maddie Hayes osvojila dva Zlatna globusa, dok je Willis zahvaljujući seriji krenuo prema statusu velike filmske zvijezde.

Cybill Shepherd - 4 Foto: Profimedia

Nakon završetka ''Moonlightinga'', Shepherd je nastavila uspješnu televizijsku karijeru. Sredinom devedesetih predvodila je humorističnu seriju ''Cybill'', djelomično inspiriranu vlastitim iskustvima u Hollywoodu. Serija je trajala tri sezone i donijela joj treći ''Zlatni globus'', kao i nekoliko nominacija za nagradu ''Emmy''.

Osim glume, Shepherd se okušala i u glazbi, objavila nekoliko albuma te tijekom godina nastupala u kazalištu i na Broadwayu. Poznata je i po društvenom angažmanu te dugogodišnjoj podršci inicijativama za ljudska prava i ravnopravnost.

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Posljednjih godina rijetko se pojavljuje u javnosti, no i dalje povremeno snima. Njezina posljednja zapaženija uloga bila je u televizijskom filmu ''How to Murder Your Husband: The Nancy Brophy Story'' iz 2023. godine.

Cybill Shepherd Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Nedavno je ponovno privukla pažnju medija kada je otkrila da je nakon dugogodišnjih nesuglasica obnovila prijateljstvo s Bruceom Willisom prije nego što je javnost doznala za njegove zdravstvene probleme. Time je zatvoreno jedno od najpoznatijih poglavlja televizijskih sukoba iz osamdesetih godina.

Cybill Shepherd Foto: River / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Danas, više od pola stoljeća nakon prvih koraka pred kamerama, Cybill Shepherd ostaje simbol jednog posebnog razdoblja Hollywooda – vremena kada su karizma, talent i osebujna osobnost bili dovoljni da od glumice stvore televizijsku legendu.

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