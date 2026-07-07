Sjećate se ovog harmonikaša iz Supertalenta? Danas nastupa pod potpuno drugim imenom

Prije 15 godina bio je jedan od najvećih favorita prve sezone hrvatskog Supertalenta, a svojim virtuoznim sviranjem harmonike osvojio je milijune gledatelja. Evo gdje je danas Aleksandar Olujić i čime se bavi nakon televizijske slave.

Kad se 2010. godine pojavio na pozornici prve sezone hrvatskog Supertalenta, malo je tko mogao ostati ravnodušan. Mladi riječki harmonikaš Aleksandar Olujić spojio je zvuk harmonike s modernim elektroničkim ritmovima i energičnim nastupom, a upravo ga je publika svojim glasovima odvela sve do velikog finala.

Njegov nastup bio je jedan od najzapaženijih te sezone, a mnogi ga se i danas sjećaju upravo kao "harmonikaša iz Supertalenta". Iako nije odnio pobjedu, televizijski nastup otvorio mu je vrata profesionalne karijere.

Aleksandar Olujić - 7 Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Aleksandar Olujić - 6 Foto: Goran Mehkek / CROPIX/Cropix

Aleksandar Olujić - 4 Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixsell

Olujić je harmoniku počeo svirati još sa sedam godina, a kasnije je usavršio i sviranje klavijatura. U jednom od intervjua priznao je kako mu je upravo Supertalent bio prekretnica koja ga je lansirala na estradnu scenu te donijela brojne suradnje s poznatim izvođačima.

Aleksandar Olujić - 3 Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/Pixsell

Aleksandar Olujić - 1 Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/Pixsell

Petnaest godina nakon televizijskog uspjeha Aleksandar je i dalje aktivan u glazbi, ali pod umjetničkim imenom The Balkanizer.

Njegov glazbeni izričaj danas spaja harmoniku, klavijature, balkanski melos, house i EDM, a upravo su energični klupski nastupi postali njegov zaštitni znak. Redovito nastupa te objavljuje vlastitu glazbu i remikseve.

Tijekom karijere ostvario je suradnje s izvođačima poput Jovana Perišića, Marka Vanille i Alena Zukanovića, a među njegovim poznatijim pjesmama nalaze se "Harmonika", "Oči plave", "Sipaj da se ubije" i "Nema predaje".

Osim nastupa, posljednjih godina aktivan je i na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje redovito dijeli glazbeni sadržaj i komunicira s publikom. U razgovoru za The Room FM otkrio je i da priprema album koji planira objaviti upravo pod imenom The Balkanizer.

Aleksandar Olujić - 5 Foto: Goran Mehkek / CROPIX/Cropix

Kako danas izgleda pogledajte u nastavku.

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