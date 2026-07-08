U majčinstvu je uživala tek nekoliko tjedana, a potom je život Ene Begović završio tragedijom

Na današnji dan prisjećamo se jedne od najvećih hrvatskih glumačkih diva – Ene Begović, umjetnice koja je svojim talentom, ljepotom i karizmom obilježila domaću kazališnu i filmsku scenu, a da je sudbina nije prerano prekinula, danas bi proslavila svoj 66. rođendan.

Da je danas među nama, Ena Begović slavila bi 66. rođendan.

Njezina ljepota, elegancija i izniman talent učinili su je simbolom domaćeg glumišta, dok je njezina tragična smrt u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. godine ostavila prazninu koju mnogi smatraju nenadoknadivom.

Ena Begović - 2 Foto: Cropix

Ena Begović rođena je 8. srpnja 1960. godine u Splitu, a obitelj vuče korijene iz Trpnja na Pelješcu. Djetinjstvo je provela između Dalmacije i Dubrovnika, gdje je pohađala gimnaziju. Upravo je u Dubrovniku, u Studentskom teatru Lero, otkrila ljubav prema glumi.

Nakon srednje škole preselila se u Zagreb. Isprva je upisala Pravni fakultet, no vrlo brzo shvatila je da je njezin pravi poziv gluma. Upisala je Akademiju dramske umjetnosti, na kojoj je diplomirala 1983. godine.

Ena Begović - 3 Foto: Cropix

Edita Majić i Ena Begović - 5 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Na filmu se pojavila vrlo mlada. Redatelj Lordan Zafranović zapazio ju je i dao joj prvu priliku u filmu "Okupacija u 26 slika" (1978.). Pravi proboj dogodio se nekoliko godina kasnije u filmu "Pad Italije" (1981.), gdje je ostvarila jednu od svojih najzapaženijih ranih uloga.

Tijekom osamdesetih godina postala je jedna od najprepoznatljivijih glumica tadašnje Jugoslavije, a publiku je osvajala spojem ljepote, karizme i glumačke uvjerljivosti.

Edita Majić i Ena Begović - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Edita Majić i Ena Begović - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Među njezinim najpoznatijim filmskim ostvarenjima nalaze se: ''Pad Italije'' (1981.), ''Živjeti od ljubavi'', ''Kraljeva završnica'', ''Glembajevi'' (1988.), ''Balkan ekspres 2'', ''Čaruga'', ''Treća žena'', ''Tri muškarca Melite'', ''Žganjer'', ''Agonija'', ''Četverored'' (1999.), njezin posljednji film.

Iako je mnogi pamte po filmskim ulogama, Ena je najveće umjetničko priznanje stekla upravo u kazalištu.

Od 1984. godine bila je članica Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je punih šesnaest godina igrala glavne ženske uloge u djelima hrvatskih i svjetskih klasika. Smatrana je jednom od najvećih prvakinja HNK-a svoje generacije.

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Jedan od najzanimljivijih trenutaka njezine karijere dogodio se 1988. godine.

Za ulogu barunice Castelli u filmu "Glembajevi" osvojila je Zlatnu arenu za sporednu žensku ulogu na Pulskom filmskom festivalu. Međutim, nagradu je odbila jer je smatrala da je riječ o glavnoj, a ne sporednoj ulozi. Taj je potez izazvao brojne rasprave, ali je pokazao koliko je bila dosljedna vlastitim umjetničkim uvjerenjima.

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Unatoč velikoj popularnosti, privatni život nastojala je držati podalje od javnosti.

Posebno je bila vezana uz svoju majku Tereziju, koju je često nazivala najboljom prijateljicom. Njezina tri godine mlađa sestra Mia Begović također je ostvarila uspješnu glumačku karijeru.

Početkom 2000. godine Ena se udala za poduzetnika Josipa Radeljaka. Nedugo nakon vjenčanja ostvarila joj se najveća životna želja – postala je majka. Kći Lana Radeljak rođena je u lipnju 2000. godine.

Lana Radeljak i Ena Begović Foto: Instagram Screenshot

Prijatelji su govorili da je upravo u tom razdoblju bila najsretnija u životu jer je, uz uspješnu karijeru, napokon imala i obitelj o kojoj je dugo sanjala.

Samo mjesec i pol nakon rođenja kćeri dogodila se tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku.

Dana 15. kolovoza 2000., na blagdan Velike Gospe, Ena se nalazila na Braču sa suprugom, obitelji i malom Lanom. Vozili su se cestom kod mjesta Splitska kada je terenac u kojem se nalazila izgubio kontrolu i prevrnuo se. Ena je sjedila na mjestu suvozača te je u nesreći zadobila teške ozljede glave od kojih je preminula. Imala je samo 40 godina. Pokopana je na zagrebačkom Mirogoju.

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Njezina smrt izazvala je golemu tugu u hrvatskoj javnosti. Mnogi su isticali koliko je paradoksalno da je izgubila život upravo u trenutku kada je ostvarila ono što je najviše željela – brak i majčinstvo.

Nakon njezine smrti prijatelji su otkrili kako je Ena tijekom života imala izražen strah od vožnje automobilom i avionom. Često je govorila da se u prometu ne osjeća sigurno, zbog čega su mnogi kasnije taj podatak doživjeli kao bolnu životnu ironiju.

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Dvadeset i šest godina nakon njezine smrti, Ena Begović i dalje se smatra jednom od najvećih hrvatskih glumica. Ostavila je neizbrisiv trag u kazalištu i filmu, a njezine interpretacije i danas služe kao uzor mlađim generacijama glumaca.

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