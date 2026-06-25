Ovako izgledaju sinovi Zlatka Dalića: Bodrili su repku u Torontu, a evo i čime se bave!

Zlatko Dalić na Svjetskom prvenstvu u SAD-u ima najveću podršku upravo na tribinama. Uz izbornika su na utakmici Hrvatske protiv Paname bili supruga Davorka te sinovi Toni i Bruno.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na Svjetskom prvenstvu u SAD-u ima veliku podršku s tribina. Na utakmici Hrvatske protiv Paname uz njega su bili supruga Davorka te sinovi Toni i Bruno, koji su mu najveći oslonac tijekom cijele trenerske karijere.3 vijesti o kojima se priča krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri! kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu Hit među navijačima Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?
Galerija 15 15 15 15 15
Zlatko i Davorka zajedno su još od mladosti. Upoznali su se u rodnom Livnu, a nakon sedam godina veze vjenčali su se 1992. godine. Iako privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, Dalić je u nekoliko navrata istaknuo koliko mu supruga znači i koliko je zaslužna za njihov zajednički put.
Supruga i sinovi Zlatka Dalića Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell
Njihovi sinovi danas grade uspješne karijere. Stariji Toni diplomirao je digitalni marketing u Zagrebu, direktor je NK Varaždin, a zaposlen je i u bankarskom sektoru. Tijekom studentskih dana bavio se i DJ-ingom te je nastupao u brojnim klubovima kao ljubitelj elektroničke glazbe. Prije tri godine oženio je dugogodišnju partnericu, a ponosni otac tada je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s vjenčanja.
Pogledaji ovo Celebrity Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Supruga i sinovi Zlatka Dalića Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell
Mlađi sin Bruno završio je studij međunarodnog poslovanja u Zagrebu, a 2022. godine magistrirao je na uglednoj UPF Barcelona School of Management.
Govoreći o supruzi, Dalić je za Gloriju iskreno priznao koliko je njezina uloga bila važna u njihovu zajedničkom životu.
Pogledaji ovo Nekad i sad Od Vico iz "Rebeldea" do kraljice sapunica: Njezina popularnost ne jenjava već dva desetljeća
Zlatko Dalić i supruga Davorka Foto: Goran Stanzl/Pixsell
"Sačuvala je obitelj uz puno truda i energije. Krenuli smo od nule. Bili smo cura i dečko koji su htjeli nešto napraviti od života. Željeli smo zajedno nešto izgraditi. Bilo je uspona i padova, bili smo ponekad i pred zidom, ali sve smo uspjeli prebroditi", rekao je za Gloriju.
Otkrio je i kakvi su njegovi sinovi te po čemu se razlikuju.
Zlatko i Davorka Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
"Toni je na mamu, a Bruno na mene. Toni je impulzivan borac za pravdu, dok je Bruno mirniji i staloženiji. Najvažnije je da su odgojeni da budu pošteni i cijene druge. Supruga i ja potičemo ih da se školuju, da budu svoji ljudi", rekao je izbornik za Gloriju.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Blanka Vlašić ne miruje ni u mirovini, evo za koji se sport odlučila poslije atletike!
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić javila se iz Toronta, s posebnom osobom bodrila je Vatrene!