Ovako izgledaju sinovi Zlatka Dalića: Bodrili su repku u Torontu, a evo i čime se bave!

Zlatko Dalić na Svjetskom prvenstvu u SAD-u ima najveću podršku upravo na tribinama. Uz izbornika su na utakmici Hrvatske protiv Paname bili supruga Davorka te sinovi Toni i Bruno.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na Svjetskom prvenstvu u SAD-u ima veliku podršku s tribina. Na utakmici Hrvatske protiv Paname uz njega su bili supruga Davorka te sinovi Toni i Bruno, koji su mu najveći oslonac tijekom cijele trenerske karijere.

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Zlatko i Davorka zajedno su još od mladosti. Upoznali su se u rodnom Livnu, a nakon sedam godina veze vjenčali su se 1992. godine. Iako privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, Dalić je u nekoliko navrata istaknuo koliko mu supruga znači i koliko je zaslužna za njihov zajednički put.

Supruga i sinovi Zlatka Dalića Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Njihovi sinovi danas grade uspješne karijere. Stariji Toni diplomirao je digitalni marketing u Zagrebu, direktor je NK Varaždin, a zaposlen je i u bankarskom sektoru. Tijekom studentskih dana bavio se i DJ-ingom te je nastupao u brojnim klubovima kao ljubitelj elektroničke glazbe. Prije tri godine oženio je dugogodišnju partnericu, a ponosni otac tada je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s vjenčanja.

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Supruga i sinovi Zlatka Dalića Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Mlađi sin Bruno završio je studij međunarodnog poslovanja u Zagrebu, a 2022. godine magistrirao je na uglednoj UPF Barcelona School of Management.

Govoreći o supruzi, Dalić je za Gloriju iskreno priznao koliko je njezina uloga bila važna u njihovu zajedničkom životu.

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Zlatko Dalić i supruga Davorka Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Sačuvala je obitelj uz puno truda i energije. Krenuli smo od nule. Bili smo cura i dečko koji su htjeli nešto napraviti od života. Željeli smo zajedno nešto izgraditi. Bilo je uspona i padova, bili smo ponekad i pred zidom, ali sve smo uspjeli prebroditi", rekao je za Gloriju.

Otkrio je i kakvi su njegovi sinovi te po čemu se razlikuju.

Zlatko i Davorka Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

"Toni je na mamu, a Bruno na mene. Toni je impulzivan borac za pravdu, dok je Bruno mirniji i staloženiji. Najvažnije je da su odgojeni da budu pošteni i cijene druge. Supruga i ja potičemo ih da se školuju, da budu svoji ljudi", rekao je izbornik za Gloriju.

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