Nova Adele šokirala je obožavatelje: Ovako je izgledala nekad, a ovako izgleda danas!

Pojavljivanje Adele na Velikoj nagradi Velike Britanije Formule 1 izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi su primijetili da slavna pjevačica izgleda znatno drukčije nego prije, a stručnjaci smatraju da iza njezine transformacije ne stoji samo impresivan gubitak kilograma.

Adele je poznata po tome što se nakon objave albuma često na nekoliko godina povlači iz javnosti. Upravo zato njezino nedavno pojavljivanje na Velikoj nagradi Velike Britanije Formule 1 na stazi Silverstone nije prošlo nezapaženo. Mnogi su primijetili da slavna pjevačica izgleda gotovo neprepoznatljivo, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima da se njezin izgled znatno promijenio.

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Iako je još 2020. godine izgubila gotovo 45 kilograma, stručnjaci smatraju da se današnji izgled ne može objasniti samo mršavljenjem. Ističu kako značajan gubitak tjelesne težine prirodno mijenja crte lica, ali ne isključuju mogućnost da je Adele posegnula i za nekim estetskim tretmanima.

Adele Foto: David Davies / PA Images / Profimedia

Estetska liječnica dr. Alma Kamenica za Daily Mail objasnila je kako veliko mršavljenje često dovodi do gubitka volumena u licu i opuštanja kože.

''Važno je naglasiti da sam gubitak kilograma može potpuno promijeniti izgled lica. Moguće je da su korištene suptilne metode poput botoksa za ublažavanje bora, kao i male količine dermalnih filera ili preparata koji potiču stvaranje kolagena kako bi se nadoknadio izgubljeni volumen", rekla je.

Ipak, naglasila je kako su to isključivo stručne pretpostavke jer ne postoji nikakva potvrda da je Adele zaista bila na estetskim zahvatima.

Adele Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

''Bez obzira na to što radi, rezultat izgleda vrlo prirodno, skladno i u potpunosti odgovara njezinim crtama lica. Izgleda fantastično", dodala je.

Prema njezinim riječima, osobe koje naglo izgube mnogo kilograma često se odlučuju na neinvazivne tretmane zatezanja kože, poput postupaka koji potiču proizvodnju kolagena i poboljšavaju čvrstoću kože, a pritom ne mijenjaju prirodan izgled lica.

Sličnog je mišljenja i estetski kirurg dr. Paul Banwell, koji ističe da promjene na licu mogu biti posljedica niza čimbenika.

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''Konture lica, kvaliteta kože i cjelokupan izgled mijenjaju se s godinama, zbog promjena u tjelesnoj težini, kvalitetne njege kože, šminke, rasvjete, ali ponekad i pažljivo izvedenih estetskih zahvata'', rekao je.

Adele (Foto: AFP) Foto: Afp

Dodao je kako osobe koje žele diskretno pomlađivanje najčešće biraju botoks za ublažavanje bora, umjerene količine filera za vraćanje volumena, tretmane koji poboljšavaju kvalitetu kože, laserske postupke ili radiofrekvencijsko zatezanje kože.

''Kada osoba izgubi mnogo kilograma, masno tkivo na licu se smanjuje, pa lice može djelovati mršavije, ispijenije, pa čak i starije, i to bez ikakvih estetskih zahvata. Adele je jedan od najboljih primjera koliko velika promjena tjelesne težine može prirodno promijeniti proporcije lica'', objasnio je.

Transformacija koja je iznenadila svijet

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Obožavatelji su prvi put primijetili drastičnu promjenu 2020. godine, kada je Adele na Instagramu objavila fotografiju povodom svog rođendana. Tada je otkrila da je izgubila oko 45 kilograma.

Njezina bivša osobna trenerica Camila Goodis tada je tvrdila kako je najveći dio uspjeha rezultat promjene prehrane.

Adele Foto: Erik C. Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

''Vježbanje je dio priče, ali rekla bih da je čak 90 posto zasluga u prehrani. U početku je slijedila vrlo restriktivan plan s oko tisuću kalorija dnevno i zelenim sokovima. Nije izgledala premršavo, nego odlično'', izjavila je tada trenerica.

No Adele je godinu dana kasnije prvi put otvoreno progovorila o svojoj transformaciji i odbacila tvrdnje da je mršavjela zbog izgleda.

U intervjuu za British Vogue rekla je kako joj cilj nikada nije bio izgubiti kilograme, nego postati fizički i mentalno snažnija.

''Nikada nije bilo riječ o mršavljenju. Htjela sam postati snažna i svaki dan odvojiti vrijeme za sebe, bez mobitela. Teretana je postala moje sigurno mjesto. Dok sam trenirala, nestajala je moja anksioznost'', ispričala je.

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Dodala je kako je upravo kroz fizičku snagu željela ojačati i svoje mentalno zdravlje.

''Pomislila sam da, ako mogu učiniti svoje tijelo snažnim i to vidjeti vlastitim očima, možda jednog dana mogu jednako ojačati svoje emocije i um'', rekla je.

Pjevačica je priznala da je s vremenom gotovo postala ovisna o treninzima te je u jednom razdoblju vježbala čak dva do tri puta dnevno.

Adele (Foto: AFP) Foto: Afp

Dan bi započela treningom snage, poslijepodne bi planinarila ili trenirala boks, a navečer odrađivala kardiotrening. Istaknula je da je takav tempo bio moguć samo zato što je tada imala dovoljno slobodnog vremena i pomoć profesionalnih trenera.

Također je demantirala glasine da je slijedila popularne dijete.

''Nisam bila na dijeti. Nisam prakticirala povremeni post niti bilo što slično. Zapravo jedem više nego prije jer treniram puno intenzivnije'', objasnila je.

Kasnije je otkrila da je zbog gubitka kilograma bila izložena brojnim kritikama, ali da je one nisu posebno pogodile.

U razgovoru s Oprah Winfrey rekla je kako je njezino tijelo tijekom cijele karijere bilo predmet javnih komentara.

''Cijeli život slušam jesam li predebela ili premršava, dovoljno privlačna ili nisam. Uvijek sam podržavala prihvaćanje vlastitog tijela i tada, kao i danas. Žao mi je ako je moja transformacija nekoga učinila nesigurnim, ali moj posao nije da određujem kako će se drugi osjećati zbog svog izgleda. Ja sam samo pokušavala dovesti svoj život u red'', poručila je Adele.

Danas kaže da joj broj na vagi više nije važan te da joj je najveće zadovoljstvo dizanje utega, dok je u pripremama za svoju rezidenciju u Las Vegasu u trening uključila i planinarenje kako bi poboljšala kondiciju.

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