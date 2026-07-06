Thompson nakon koncerta u Zaprešiću zabilježio novi rekord, evo o čemu se radi!

Thompson prvu obljetnicu od povijesnog koncerta proslavio u Zaprešiću s više od 30.000 ljudi.

Neposredno uoči velikog koncerta u Zaprešiću objavljeno je službeno live izdanje 504.027 (Hipodrom, live), koje donosi koncertnu izvedbu povijesnog nastupa Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Album je već u pretprodaji izazvao velik interes publike, dok je na digitalnim platformama u samo mjesec dana ostvario više od 2,5 milijuna streamova.

CD izdanje, dostupno putem Croatia Records Webshopa, donosi kompletan audio zapis koncerta, a u pripremi su i Blu-ray, DVD te četverostruki vinil koji će dodatno zaokružiti audio-vizualno izdanje ovog jedinstvenog glazbenog spektakla. Koncert na Hipodromu ostat će upamćen kao najposjećeniji koncert s plaćenim ulaznicama u povijesti svjetske glazbe.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert u Zaprešiću bio je prvi dio stadionskog dijela turneje Hodočasnik, a sljedeća postaja je Šibenik, gdje će Thompson nastupiti 4. kolovoza.

"Koncert je dio turneje 'Hodočasnik', a vizuali prate koncept koji je započeo na Hipodromu i nastavio se, u nešto manjem opsegu, na ostalim koncertima. Unatoč tome, pozornica i svi produkcijski elementi i dalje izgledaju impozantno i spektakularno", rekao je Branimir Mihaljević, glazbeni producent koncerta i član benda.

Publika je tijekom večeri pjevala uz Thompsonove najveće hitove, među kojima su Geni kameni, Neka niko ne dira u moj mali dio svemira, Kletva Kralja Zvonimira i Dolazak Hrvata, ali i uz pjesme s aktualnog albuma Hodočasnik, kao što su Ravnoteža, Kralj Tomislav, Ustani iz sjene i Oluja.

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